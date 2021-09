Pellegrini: "Estoy cada vez más contento con el equipo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, quiso quedarse con la parte positiva de lo que ofreció su equipo en el terreno de juego, aunque ha admitido que le queda un regusto amargo por el resultado final. "Estoy cada vez más contento con la actuación del equipo", señaló Pellegrini, que además quiso destacar el rendimiento ofrecido por William Carvalho y Álex Moreno, dos jugadores señalados por la crítica.

"Me voy contento con lo que hizo el equipo, fue un recital de fútbol en 65 minutos, pudimos hacer más goles. Por distintas circunstancias con un hombre menos, agarró el balón el Espanyol y lograron empatar en la última juagada. Me voy triste por el resultado, pero cada vez más contento con la actuación del equipo, tanto en ataque como en defensa", ha señalado Pellegrini, que insistió en la necesidad de mejorar la eficacia: "Estamos generando más ocasiones que los goles que convertimos. Todo el funcionamiento ofensivo y defensivo no lo podemos cambiar. Iremos afinando a medida que pasan los partidos. Tengo muy poco que criticar al equipo en términos generales".

Fue un partido con acciones polémicas, aunque Pellegrini quiso mantenerse al margen. "No voy a hablar del árbitro", ha dicho el técnico, que ha insistido en ese mensaje: "No voy a hablar del árbitro. Sí me atrevo, mi opinión es que no hablo del árbitro". "Con Víctor hay que esperar el informe médico, es una lesión de un mes, no creo que pueda estar antes. Bartra no va a estar en dos semanas Ya veremos a partir de mañana cuál es la mejor formación", ha indicado el técnico sobre los lesionados.

Pero rápidamente, Pellegrini volvió a recuperar su mensaje optimista. "Hace mucho tiempo que el Betis me tiene satisfecho, hemos tenido tres derrotas en nueve meses. Somos habitualmente superiores a los rivales, hemos adquirido una mecánica de la que me gusta a mí los equipos. Hicimos un partido de igual a igual al Madrid, fuimos superiores a los dos primeros equipos, y en estos dos últimos ha sido abismal. Hay que tratar de sumar de tres, los puntos se escapan, pero desde el unto de vista futbolístico tengo una seguridad absoluta en lo que hace el equipo. Fue un partido muy parecido al de Granada, funcionando de manera coordinada, solidaria, con fútbol de posesión pero directo, tratando de terminar las jugadas. Hoy me voy con espíritu positivo, pese a la amargura del empate.", ha indicado el técnico, que ensalzó a dos futbolistas: "Willian José lo vamos a revisar mañana, parece que fue solamente un calambre. No me gusta hablar de nombres individuales, el funcionamiento del equipo fue brillante, pero William Carvalho y Álex Moreno hicieron un partidazo. Muy contento por el equipo y contento por dos jugadores que son criticados".

Por último, el técnico ha insistido en otros nombres propios. "No tenía problema para repetir, y tampoco con los porteros. A Claudio (Bravo) lo dejamos sin jugar al principio, quería hacer una pretemporada buena tras la Copa América . La portería está muy bien cubierta con los tres", ha asegurado Pellegrini, que ha finalizado hablando de Fekir: "Con Nabil siempre tengo alabanzas, tiene personalidad, se echa el equipo a la espalda. Hizo un partido brillante, aunque tuvo dos ocasiones más de gol. No elude la responsabilidad ni el trabajo sin balón".