Pellegrini no ve a Bravo como "alternativa para entrar en el cuerpo técnico" y descarta a Fekir "dos semanas"

El técnico verdiblanco Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la antesala del enfrentamiento liguero con la UD Almería, colista de LaLiga con tres puntos en su casillero. El entrenador bético trató varios temas de interés. Más allá de analizar a su próximo rival y valorar las dificultades que entrañará el choque, el chileno ofreció los partes médicos de los jugadores lesionados y se refirió a nombres propios como Assane Diao, Sokratis o Claudio Bravo.

Parte médico de los seis lesionados

Pellegrini aprovechó su intervención en rueda de prensa para desgranar las situaciones de los seis jugadores que ocupan la enfermería bética, Nabil Fekir, William Carvalho, Rodri Sánchez, Youssouf Sabaly, Claudio Bravo y Marc Bartra. Estos dos últimos, el meta chileno y el central catalán, serán los últimos en regresar: "No van a estar hasta el próximo año", confesó el técnico.

El Ingeniero prosiguió con las dos figuras que se encuentran en mejor situación, William Carvalho y Rodri Sánchez, quienes "podrían regresar la próxima semana", según el entrenador del Betis. La recuperación de Carvalho sería una gran noticia, pues llegaría al partido de Europa League contra el Rangers, contra quien Guido Rodríguez no jugará por sanción ni Sergi Altimira al no estar inscrito. El otro candidato, Marc Roca, está participando de central en Europa por la falta de efectivos, por lo que la reaparición de luso sería un aspecto francamente positivo.

Entre ambas fechas, los que pueden volver la semana que viene y los que retornarán el próximo año, se encuentran Nabil Fekir y Youssouf Sabaly, ambos a un par de semanas de participar nuevamente con el conjunto verdiblanco. Sabaly sufrió un esguince de rodilla, mientras el galo recibió un golpe en la cadera que le acarreó molestias y, con el paso de los días, una dolencia muscular: "La primera impresión lo vi normal, con un golpe, pero es normal que haya sentido molestia muscular, propio de jugadores con esa lesión de cruzado. Seguramente un par de semanas va a estar fuera", dijo Pellegrini al respecto.

Bravo "no es alternativa para formar parte del staff"

Una de las preguntas formuladas al preparador chileno iba dirigida hacia la figura de Claudio Bravo. Ante la lesión muscular que le mantendrá de baja hasta 2024, se ha rumoreado la posibilidad de que se retire en diciembre, un escenario que Pellegrini descartó: "No hay ninguna intención de que Bravo se retire en diciembre. Ni él quiere ni el cuerpo técnico. Veremos cuando termine qué pasa. Ahora es jugador del Betis y no estamos buscando cambios ni que acabe contrato en diciembre", esclareció.

"Si Bravo no sigue jugando hará sus cursos de preparación de entrenador"

Acto seguido, al ser cuestionado por el rumor de que Bravo puede formar parte del cuerpo técnico en el futuro, el Ingeniero lo desmintió rotundamente: "Sobre su futuro, él es encargado de decidir. No está en este momento la alternativa de que se incorpore con nosotros. Son rumores que no sé de dónde vienen. Su intención es seguir jugando y, si no, hará sus cursos de preparación. No está en posición de integrarse con nosotros", sentenció.

A Sokratis "no le queda nada" y Assane ha tenido "un bajón lógico"

Prosiguiendo con los nombres propios, el técnico chileno analizó las situaciones del central Sokratis Papastathopoulos, aún sin debutar, y del atacante Assane Diao, quien cuajó una convincente actuación recientemente en Praga. El preparador heliopolitano comenzó por el defensor griego, al ser preguntado por el tiempo restante para su titularidad: "A Sokratis no le queda nada. Está en condiciones de jugar, pero defensivamente estamos bien. Chadi se ha asentado, Germán está en gran momento… Sokratis tampoco está inscrito en UEFA y eso le perjudica pero está en condiciones de jugar", comentó.

Minutos más tarde, Pellegrini fue cuestionado por Assane y su posible aparición en la punta de ataque: "Lo de Assane es normal y lógico. Cuando un jugador de las categorías inferiores aparece, siempre tiene un gran impacto y luego un bajón en su rendimiento, por eso lo dejamos fuera un par de partidos o entrando después. Por lo que está haciendo puede jugar en las tres posiciones. Las posiciones casi se están yendo del fútbol, menos los defensores y delanteros. Los jugadores ya no están etiquetados en una sola posición. Assane lo está haciendo bien cuando entra al equipo", aclaró.