Nabil Fekir no jugará contra el Almería por un golpe en la cadera

El Real Betis de Pellegrini ha llevado a cabo en la mañana de este sábado su última sesión de entrenamiento antes de poner rumbo hacia Almería. El conjunto verdiblanco se verá las caras este domingo (16:15) con una UD Almería colista y con la puntuación más pobre de la competición, pues tan solo acumula tres puntos de 42 posibles, cifras de descenso.

Los del Ingeniero, tras caer derrotados en Praga, viajaron hacia la capital hispalense en la noche del jueves, realizaron una sesión de recuperación ayer viernes y hoy sábado ultiman la preparación de cara al duelo liguero ante los almerienses. El cuadro bético se ha ejercitado con seis bajas de renombre que no viajarán a Almería: Nabil Fekir, William Carvalho, Rodri Sánchez, Youssouf Sabaly, Marc Bartra y Claudio Bravo.

Fekir, baja por un rodillazo

Nabil Fekir no se ha entrenado con el grupo este sábado y no estará en el encuentro del domingo. El astro galo recibió un fuerte golpe en la cadera durante el partido con el Sparta que le obligó a abandonar el terreno de juego y del que aún no se ha recuperado, lógico por el escaso tiempo de recuperación. En rueda de prensa, Pellegrini ha informado que estará fuera un par de semanas, pese a que en principio parecía de menor gravedad: "La primera impresión era normal; sufrió un golpe y pensé que sólo era eso. Además del golpe tiene una dolencia muscular. Estará fuera unas dos semanas".

El medio centro William Carvalho y el mediapunta Rodri Sánchez, por otro lado, tampoco han formado parte de la sesión matinal y serán baja contra los indálicos. Los dos jugadores sufren lesiones musculares, aunque no revisten una especial gravedad; Pellegrini, al ser cuestionado por ellos en la previa del duelo con el Sparta, se mostró optimista: "Las lesiones no deberían llevarles mucho tiempo. A ver cómo evolucionan y escucharemos la opinión del cuerpo médico. Creo que van a estar antes de Navidad", informó el técnico chileno.

Las otras tres ausencias, Sabaly, Bravo y Bartra, sí están prácticamente descartados hasta inicios de 2024, al sufrir lesiones de mayor gravedad que sus otros compañeros. El senegalés padeció un esguince de rodilla -aunque es quien debe regresar en primera instancia-; Bravo sufrió frente al Aris Limassol una lesión en los isquiotibiales; y Bartra, el peor parado de esta lista, sigue su proceso de recuperación tras ser operado en el tendón de aquiles.

Pellegrini recupera a los no inscritos en UEFA

El preparador bético sí recuperará para el choque en tierras almerienses a los cuatro futbolistas que no están inscritos en UEFA Europa League y que, por tanto, no viajaron a Praga el pasado jueves: los centrales Chadi Riad y Sokratis, el centrocampista Sergi Altimira y el extremo hispanoargentino Juan Cruz. Son los tres primeros nombres, el marroquí, el griego y el catalán, quienes tienen más opciones de tener minutos contra el colista, pues Pezzella viene de una importante carga de partidos y Carvalho es baja en el doble pivote.

En la sesión preparatoria para esta decimoquinta jornada liguera, los porteros Rui Silva y Fran Vieites -héroe ante Las Palmas- se han ejercitado con total normalidad, lo que les hará competir por la titularidad en el partido de este domingo, donde el Betis parte como claro favorito y quiere mejorar sus negativos números de visitante, pues ha cosechado dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas en los diez duelos que ha disputado lejos del Villamarín entre liga y Copa del Rey.