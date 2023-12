Que la lección de Praga sirva para algo

DEJÓ escapar el Betis una ocasión que ni pintada para hacer los deberes a fin de poder permitirse un tiempo de relajo. O sea, convertir la cita del 14-D con el Rangers en un trámite festivo. Y el equipo que dispuso Pellegrini demostró a lo largo del primer tiempo que la breva estaba al caer, pues fue netamente superior y sólo la falta de colmillo en ataque propició que el Sparta se viniera arriba y empezara a creer en sí mismo.

Luego pasó lo que pasó, pero mucho de lo que pasó se arreglaba en parte un par de horas después con las tablas conseguidas en Ibrox Stadium por los chipriotas del Limassol. Así le ponían las carambolas a Fernando VII, pues para el 14-D le basta el empate al Betis y no le sirve de nada al Rangers. Un empate clasifica al Betis, pero no le asegura la primera plaza, ya que una goleada del Sparta en Chipre podría proporcionarle el liderato del Grupo C por el factor goles favor-contra.

Y si la noche se le torció al Betis con el gol de Haraslin poco antes de que se cumpliese la hora de juego, llegó también una malísima noticia y fue la tarjeta mostrada a Guido en los momentos últimos. Estando apercibido como estaba, el argentino cayó en un error de mucho bulto al forcejear inútilmente con un contrario en las barbas del montenegrino Nikola Dabanovic, colegiado que siempre tiró de la vieja conseja continental de incomodar lo menos posible a la asistencia.

Y ahora, al campo de un equipo que aún no le ha ganado a nadie, ese Almería que no ha notado para bien el cambio de entrenador. Con sólo tres puntos de los 42 librados hasta ahora, los indálicos aparecen como víctima propiciatoria. Es una oportunidad aparentemente mollar para agarrarse a la zona más confortable de la tabla, a sólo un punto de la Real y sobre un colchoncito de cinco puntos. a ver si la lección de Praga surte efecto y se evitan tantos regalos como ofreció.