Pellegrini: "El Girona es un candidato al título"

Manuel Pellegrini respeta al Girona, líder de LaLiga y próximo rival este jueves en Heliópolis,pero ve a su equipo capaz de dar la cara en un partido en el que cerrará un "positivo" 2023 en el que el Betis quiere demostrar que no le ha perdido el pulso a la temporada tras ser apeado de la Europa League y encadenar seis empates a domicilio, el último ante la Real y que debe hacer bueno ganando encasa para no perder el tren europeo.

"En todos los partidos si queremos ganar, independientemente de que el Girona está en un buen momento, so los rendimientos individuales los que marcan los encuentros. Estar seguros en defensa y agresivos en ataque convirtiendo las ocasiones que tengamos", analizó el chileno, conscientes de que se medirán dos conjuntos que "quieren tener la pelota", pero confía en que los suyos se muestren "más agresivos al jugar en casa". "El equipo respondió ante la Real Sociedad como lo hizo en otros partidos. Hicimos un buen partido con el Real Madrid y el Rangers, aunque nos hicieron tres goles. A veces en el fútbol 1+1 no es dos. No se dio el resultado deseado, pero no perdimos la confianza y lo demostramos ante la Real Sociedad y ojalá lo repitamos con el líder de la liga".

Precisamente sobre el rival el técnico bético destacó el gran momento por el que pasa y la calidad de una plantilla que, hoy por hoy, se está ganando el derecho de competir por el título, aunque queda todavía mucho campeonato: "Quedan 60 puntos por jugarse y con una diferencia de pocos puntos no se puede decir quién será campeón. El Girona va puntero con muchos puntos ya y está haciendo un gran año. Es un candidato, pero hay que mantener esa regularidad mucho tiempo todavía", analizó el Ingeniero, que añadió: "Ha demostrado su nivel colectivo e individual muy alto con jugadores con mucha confianza. El fútbol es muy cambiante y lo digo referido a mi equipo. En cualquier caso saldremos a buscar el partido ante un rival que está en un gran momento". No cree que pertenecer a un grupo sea un aspecto negativo: "Mientras mejores sean los equipos de LaLiga, independientemente de los motivos, mejor es la liga. El Girona tiene la fortuna de pertenecer a un grupo con dinero y ha hecho un gran equipo. so le hace bien al campeonato", destacó.

Pellegrini se refirió a varios nombres propios. De un lado Miranda, centro de la rumorología con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina. ¿Puede ser su último partido con el Betis?: "No es una pregunta que pueda contestar yo. Que yo sepa no hay ofertas y tiene contrato hasta junio. El jugador pertenece al club y no veo por dónde pueda ser su último partido", destacó horas después de que el presidente Ángel Haro, tras la junta de accionistas señalase: "Cuando a un futbolista le queda poco tiempo de contrato… ya es decisión suya".

Sabaly, Abde y Chadi Riad están en las preselecciones para la Copa África, aunque Pellegrini pasó de momento de puntillas sobre la posibilidad de perder a estos jugadores: "Siempre es orgullo para un club que llamen a sus jugadores. Cuando estén citados oficialmente ya veremos qué sucede. Ojalá Sabaly se recupere lo antes posible para jugar con su selección o con nosotros", manifestó el preparador verdiblanco, cuestionado por otros lesionados:"Fekir se va incorporando poco a poco y ya hace trabajo de campo y se irá subiendo la intensidad. A ver si a la vuelta de Navidad se entrena con normalidad". Y sobre Marc Bartra apuntó:"Debe estar para mediados de febrero. Le falta todavía un tiempo para recuperarse tanto a él como a Bravo", indicó. ¿Irá al mercado el Betis en enero por la Copa África y los lesionados? "Al terminar el partido de Girona tendremos las reuniones necesarias para saber cómo actuar. Sabemos la parte presupuestaria y veremos qué es lo mejor".

El preparador heliopolitano aparca de momento la Conference, en la que pensarán en febrero, aunque avisó que hay clubes "importantes" y que el Betis "no es favorito". "Estamos en Conference, con equipos importantes. No es un torneo en el que seamos los favoritos, pero lo tomamos con la máxima seriedad para intentar superar a un rival, el Dinamo Zagreb, acostumbrado a jugar Champions y con buen plantel que además se va a reforzar. Ahora prioridad es liga y Copa porque eso es en febrero", explicó.

Para Pellegrini el año 2023 que está a punto de cerrarse ha sido "positivo por la tercera clasificación europea seguida y porque "el equipo mantiene una regularidad en los torneos en los que participa, el club va creciendo y tiene ahora una espectacular ciudad deportiva que será importante para seguir dando paseos adelante en el futuro y seguir dando alegrías a la hinchada". "Veo pocas cosas negativas", sentenció.

