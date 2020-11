Pellegrini: "No tengo duda, Messi sigue siendo el mejor del mundo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Barcelona, en la que ha indicado que su equipo tratará de mantener su idea futbolística, a la vez que ha elogiado a Leo Messi. "No tengo duda de que sigue siendo el mejor jugador del mundo", ha señalado Pellegrini, que también ha desvelado que Fekir es duda para mañana por unas molestias físicas en el último entrenamiento.

Idea

"Vamos con la intención de ganar los tres puntos, es difícil de hacerlo de visita ante el Barcelona, pero vamos a tener la predisposición desde el primer minuto".

Rival

"Es difícil saber lo que pasa en el ambiente del Barcelona, vienen de ganar aunque con varias salvadas de Ter Stegen. Ganó los tres partidos de Champions, aunque en la Liga ha tenido otros resultados. Pero un equipo como el Barcelona y que tiene a Leo Messi siempre va a ser muy difícil".

Betis

"Me gustaría ver un Betis con la personalidad que tuvimos ante el Madrid y el Atlético, buena parte del partido, sobre todo en el primer tiempo, tuvimos la iniciativa y las ocasiones e incluso ante el Madrid estuvimos en ventaja, aunque luego se sucedieron unos hechos que impidieron un mejor resultado. Quiero un equipo que tiene una idea futbolística, una personalidad para desarrollarla independientemente del rival. No vamos a cambiar todo lo que hacemos por juga en el Camp Nou".

Bravo

"Contra el Barcelona una de las cosas complicadas es tener la posesión de balón, ellos suelen manejar un porcentaje muy alto, son muy técnicos y se equivocan poco. Nosotros cuando la tengamos debemos equivocarnos poco también. Eso forma parte del portero, cuanto menos balones perdamos y también tener una buena salida desde nuestra portería".

Equipo

"Tratamos de mantener lo mismo ante cualquier rival, aunque no es lo mismo jugar con el Elche que hacerlo de visita con el Barcelona. De aquí a mañana ya veremos el once, pero más que los nombres es la actitud y la personalidad. Me quedé muy conforme con lo que hizo el equipo, podemos repetir pero vamos a analizar una serie de factores".

Messi

"No tengo duda de que sigue siendo el mejor jugador del mundo, junto con Cristiano. Han marcado diferencias durante más de una década. Pero ninguno de los dos, ni en su mejor omento de su carrera, pudieran jugar solos, van junto al rendimiento del equipo y si esto mejora también lo hace lo individual. No tengo dudas sobre la capacidad de Messi, ha habido habladurías estos días, pero sus cualidades de jugador las demuestra igual en cada partido".

Joaquín-Koeman

"Es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo, normalmente se quedan dentro del camerín, pero esto saltó hace tiempo. Los dos sabrán hasta qué punto llegan descalificándose el uno hacia el otro. Koeman ha demostrado su capacidad como técnico, fue seleccionador de Holanda y ahora está en el Barcelona. Lleva una carrera como técnico no tan importante como fue de jugador pero es cotizado a nivel internacional".

Presión alta

"Nosotros tratamos de tener una idea, pero hay que tener consideraciones tácticas en cada partido y ver si se pueden hacer. Vamos a insistir en tener una filosofía acorde a lo que trabajamos todos los días de la semana".

Guardado y México

"Andrés está recuperándose de la lesión, aún no está en disposición de trabajar con el plantel. Hablé con Martino y me pidió que por el liderazgo que tiene con su selección que lo acompañara. Va con su programa de trabajo, va a seguir trabajando como acá. La primera semana de las fechas FIFA estará con la selección y luego ya con nosotros".