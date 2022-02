Pellegrini: "Queremos ganar mañana y el jueves"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al derbi ante el Sevilla y el chileno ha mostrado su ambición. "Queremos ganar mañana y el jueves. No priorizamos una competición sobre otra", ha indicado el técnico, que también ha apuntado a las bajas que sufre su equipo en comparación con las del Sevilla. "No creo que sea un elemento importante para el partido", ha señalado Pellegrini.

Bajas del Sevilla

"No sé cuántas bajas tienen, nosotros tenemos siete. Ellos son un plantel de Champions, si no tienen un nombre aparece otro, no creo que sea un elemento importante para el partido"

"Estamos bastante igualados en las bajas, tienen un plantel de champions, si no juega Koundé y Diego Carlos lo harán Fernando y Gudelj, que son también jugadores titulares. No creo que vaya por ahí el tema".

Favorito

"Ellos son segundos, están haciendo una mejor campaña que nosotros en el campeonato, pero el favorito no existe en el fútbol, cada partido es diferente. Nadie diría que el Levante le iba a ganar al Atlético, hay que demostrarlo en el campo en los 90 minutos. No creo que haya favoritos en partidos tan igualados".

Betis

"El equipo llega bien, llegamos igual que Sevilla, jugamos el jueves la Europa League. Sabemos lo trascendental que para la ciudad y para ambos cuadros. El desgaste mental o físico que pueda haber se supera con la importancia que tiene el derbi".

Joaquín

"No sabemos si va a ser el último derbi de Joaquín. Todos los jugadores citados están en condiciones de actuar, viene de recuperarse de una lesión larga, ha tenido minutos. Está en la lista de citados y disponible para jugar".

Renovar

"Yo veo a Joaquín que es muy importante para el plantel, no pierde su condición física, aunque con 40 años no se le puede exigir jugar los 90 minutos, pero tiene una calidad importante. Es un tema que se verá a final de temporada, está bien físicamente y en la lista".

Polémica en la Copa

"El derbi es muy bonito, por la inmensa rivalidad de los dos equipos, mucho más ahora que llegan parejos. Mientras mayor y bonita sea la rivalidad deportiva mayor trascendencia tendrá en la ciudad. Pero que no trascienda a los 95 minutos dentro del campo, ni entre los jugadores dentro ni mucho menos fuera con los aficionados".

Julen Lopetegui

"No he vuelto a hablar con él, tampoco tengo problemas. Sucedió un hecho lamentable, nadie dudó en repudiarlo, pero luego hubo reacciones que enfocamos de manera distinta".

Derbi sevillano

"La rivalidad entre los dos equipos, mucha hinchada y muy pareja en la ciudad. Prácticamente en los que me ha tocado vivir hay esa pasión extra de sentirse el más importante de la ciudad".

"El equipo que gana se siente que es el dueño de la ciudad hasta la siguiente temporada, sobre todo si es el segundo partido del año. Hay una revancha, perdimos con un jugador menos. Eso mismo siente el hincha, sentirse el club más importante".

Eintracht

"Me parece un equipo igual que los otros 7 que nos podían tocar, difícil, pasó primero de grupo y viene haciendo buenas campañas en Alemania. Pero primero tenemos que preocuparnos de la Liga, con un derbi, luego llegará el partido para llegar a la final de la Copa, luego el Atlético de Madrid, con el que estamos peleando la Champions, y luego ya nos centraremos en el Eintracht"

Perder con el Sevilla y ganar al Rayo

"Nunca firmo perder, no veo la relación de una cosa con otra. Mañana tenemos hacer una buena actuación para coger confianza para el jueves superar al Rayo. No priorizamos la competencia, ni un partido más importante para el otro para hacer el once. Queremos ganar mañana y luego el jueves".