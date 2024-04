Pellegrini y el viaje a Roma: "Vi la noticia, bastante mal, ni fui al partido ni me reuní con nadie"

Esta semana saltaba la noticia de que Manuel Pellegrini había viajado a Roma para ver el derbi romano y reunirse con los dirigentes del cuadro romanista. Sin embargo, hoy ha sido el propio técnico chileno el que ha desmentido esa información, dejando claro que tiene los cinco sentidos puestos en el Betis.

"Vi la noticia. Bastante mal. No fui al partido ni me reuní con nadie. Fui con familiares míos. No pasó más de eso. No sé de dónde salió. Tengo contrato con el Betis y estoy muy contento aquí y me gusta cumplir mis contratos", ha expresado Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante el Celta.

Un choque ante los vigueses que el técnico santiaguino ha analizado en profundidad:

El Celta

"Partido muy difícil, como son todos loa de La Liga. Independientemente del lugar donde estén, en los últimos diez partidos todos los equipos se juegan los logros de la temporada. Van a venir a buscar puntos y recién cambiaron de técnico. No va a ser fácil, tienen muy buenos jugadores".

Tramo decisivo de la temporada

"La mentalidad es que cada partido sea una final independientemente de cuándo se juegue. Mañana iremos con la mentalidad de sacar tres puntos y veremos al final de temporada a ver dónde llegamos para hacer después los análisis correspondientes".

¿Volverá un Betis más vertical?

"Nos ha hecho bastantes goles, pero hemos hecho más goles ahora. No creo que en los sistemas. Son los rendimientos de los jugadores. Goles estamos haciendo ahora. Nos están haciendo goles que antes no nos hacían".

Cuatro derrotas seguidas

"Tenemos que mantener la tranquilidad necesaria. Nosotros mismos nos plantemos objetivos altos. Ahora tenemos a todo el mundo ilusionado y vamos a tratar de sumar muchos puntos hasta el final de temporada. Creo que tenemos que mantener la tranquilidad de hacer un diagnóstico certero. Hay una evaluación del periodismo y otra de los técnicos en base a los que vemos cada día de la semana entrenando al plantel".

El momento de Bravo

"Claudio, por su capacidad y currículum, siempre se merece oportunidades. Uno como técnico tiene que ver lo que ayuda al equipo. Le tengo estimación a Claudio, que aporta mucho jugando o no. Ha tenido un año complicado por las lesiones que le han impedido tener regularidad y ahora está entrenando bien".

El cambio de entrenador en el Celta

"Analizamos a todos los rivales con sus variantes. No es el mismo equipo con Rafa Benítez, en estos dos partidos hubo distintos cambios de sistema. Es importante conocerlo y analizarlos. Pero hay que darle importancia a lo que nosotros hacemos durante los parridos para superar el sistema que sea".