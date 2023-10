Pellegrini aborda el problema de la defensa en el Betis

Tras el parón por los compromisos internacionales, el Betis prepara con casi todos sus jugadores disponibles la importante cita en Getafe, a la que llega tras sumar seis de los últimos 12 puntos posibles con un triunfo y tres empates, el último el 1-1 en Mendizorroza. Manuel Pellegrini suele dar descanso a los jugadores que han estado con sus selecciones en estos casos, pero con la defensa cogida con pinzas el técnico puede tener que replantearse su política. Vuelve la competición y el chileno, ahora sí, tiene que afrontar el evidente problema en el centro de la defensa con un nombre propio: exprimir a Pezzella o darle descanso aun con el perjuicio deportivo que ello implica.

El campeón del mundo regresa a Sevilla tras disputar la segunda parte del triunfo de Argentina en Perú. No jugó el anterior encuentro, la victoria sobre Paraguay, pero sí entró en la segunda parte del duelo disputado en Lima de clasificación para el Mundial de 2026 tras empezar de suplente. Sustituyó a Romero y ayudó a su equipo a sostener el 0-2 que ya lucía en el marcador con dos entradas y 20 pases buenos.

No tuvo minutos en ninguno de los dos partidos su compañero Guido Rodríguez y a los dos se los espera en el entrenamiento de este jueves. Cierto es que no han tenido una carga de minutos importantes, pero sí el cansancio acumulado de muchos viajes y días sin descanso por estar concentrados con la albiceleste.

Hasta el siguiente parón de noviembre el Betis disputará 7 partidos y hasta enero, otros 7 u 8 si sigue en la Copa

En el anterior parón el preparador bético le dio descanso al central en el siguiente partido. Era en Montjuïc frente al Barcelona y el medio entró en minuto 65 con el encuentro ya decidido. Sin embargo, los problemas en el centro de la defensa pueden hacer que Pellegrini no le dé descanso a Pezzella, con el riesgo de que sin descanso pueda lesionarse. Debe valorar el técnico en la balanza qué es lo mejor para el equipo, teniendo en cuenta que el jueves afronta también un importante duelo en tierras chipriotas en la Europa League, competición en la que el defensa sí es el único central disponible.

Y es que en LaLiga Chadi Riad es la alternativa al lesionado Bartra, pero en Europa no está inscrito. El marroquí ha estado en este parón con la sub 23 de su país preparando la cita olímpica de París. Al menos, no disputó este pasado lunes el segundo amistoso contra República Dominicana en Casablanca y este miércoles ya se entrenó con el grupo en una sesión en la que también estuvo Assane Diao, que el martes jugaba en Kazajistán con la sub 21 española. Son los primeros internacionales en regresar.

Con el problema de efectivos que tiene Pellegrini en el eje de la zaga y con la baja de Riad en el torneo continental, el chileno probó con los jugadores del filial Nobel Mendy y Andrés Caro, además de con el ya habitual canterano Visus, que tampoco puede jugar en Europa.

Tras este descanso por las selecciones la competición vuelve a acelerar y al Betis lo esperan siete partidos en 23 días desde la visita al Getafe de este sábado al derbi en Nervión del 12 de noviembre, incluidos el duelo copero con el Hernán Cortés y las dos citas europeas frente al Aris Limassol. En la Copa del Rey podrá descansar Pezzella, pero no frente al cuadro chipriota ni, presumiblemente, contra el Sevilla. La visita al Coliseum es clave para que el equipo verdiblanco arranque de una vez tras dejarse muchos puntos empatando con el Cádiz, el Granada y el Alavés, y no es un rival frente al que poner efectivos sin experiencia por su forma de jugar, mientras que los otros dos duelos de esta serie de siete son en el Benito Villamarín frente al Osasuna (el domingo de la semana que viene) y el Mallorca (el sábado 4 de noviembre).

Está claro que Pezzella debe descansar, ¿pero cuándo? En el club se reza para que el argentino ni se resfríe, ya que la alternativa de retrasar a Marc Roca puede servir como parche, pero no como solución habitual.

Sin Luiz Felipe desde septiembre y ahora sin Marc Bartra varios meses, el equipo está bajo mínimos en el centro de la defensa. Ha tanteado el club el mercado, pero de nuevo ha decidido esperar hasta enero. Hasta ese momento a los siete partidos hasta el siguiente parón de noviembre (tras el derbi) hay que sumar otros ocho hasta final de año (cinco de Liga, otro de Copa si sigue adelante y dos más de la Europa League). Son 15 choques en total con sólo dos centrales.