Pellegrini y el derbi en México: "Siempre es plus de adrenalina"

Manuel Pellegrini habló en la previa del derbi de Guadalajara, en México, en el escenario de un encuentro "siempre especial", el Estadio Akron, recordando que el equipo sigue en pretemporada para llegar en el mejor estado posible al inicio liguero el 13 de agosto.

"Sólo jugar entre estos dos equipo da un plus de adrenalina que hace el partido especial. Los resultados son importantes en este periodo de preparación, no prioritarios, porque hay que hacer cambios para dar carga de minutos a los futbolistas", afirmó el técnico chileno.

También se refirió el entrenador bético a los cambios en la plantilla, que "ha sufrido una transformación este año y que seguirá", anunció. "Completamos un ciclo de tres años y es importante renovar caras de jugadores que ya han cumplido. Canales, por ejemplo, decidió dar ese paso y seguro que aquí en México lo van a disfrutar, porque es un futbolista completo y un gran profesional". En esta línea Pellegrini avanzó que todavía habrá "más salidas" en el Betis, dando a entender que alguna puede ser importante. "Contamos con alternativas a Canales y otras salidas que habrá. Dentro de esas alternativas una fue la de un gran jugador como Isco, al que hice debutar en Málaga. Será un futbolista importante, que no viene a sustituir a nadie, así como otros que vendrán y ojalá se complete la plantilla de la mejor forma posible".

En este sentido Pellegrini señaló sobre los objetivos futuros que "han sido tres años muy exitosos desde el punto de vista deportivo, pero eso ya es pasado". "Ahora vienen otros objetivos. Las exigencias y la ambición de cada uno debe ser máxima. Volver a Europa League o buscar las Champions. Sabemos que hay seis o siete clubes más poderosos económicamente, pero esperamos seguir dando pasos para seguir creciendo deportivamente y que la institución también lo haga".

El preparador chileno valoró la pretemporada afirmando que va "conforme a lo planeado". "En Alemania estuvimos 10 días trabajando parte física y retomamos los conceptos tácticos. En una segunda etapa en Inglaterra elevamos la intensidad, dándole más importancia a la parte técnica. Y ahora con estos dos amistosos esperemos tener la certeza de que el trabajo realizado ha sido bueno. Bueno, es un amistoso y medio, porque hay amistosos, amistosos-derbi y derbi".

Flores a Guardado

En México y en su ciudad, Guardado fue protagonista de la rueda de prensa y Pellegrini fue cuestionado sobre él. "La edad es sólo una manera de cuándo nació uno. Hay una edad fisiológica y no veo a Guardado cerca de volver a México. Su rendimiento y liderazgo me impiden echarlo", dijo en broma. Y añadió: "Son pocos los jugadores en el mundo que tengan una carrera como la suya. Cinco mundiales, jugar en varios países. Tiene calidad, constancia y un profesionalismo que no todos los futbolistas la mantienen durante tanto tiempo y con tanta motivación. Es un ejemplo para cualquier futbolista".

En México, cómo no, fue preguntado también por Lainez: "Llegó muy joven a Europa. Tiene velocidad y buenas condiciones técnicas. No creo que esté retomando ahora su carrera, sino que es un paso más y está en edad de volver a Europa más adelante y marcar ahora diferencias en la liga México".