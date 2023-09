Pellegrini: "No hay una espina clavada en Europa; esto es un nuevo inicio"

Manuel Pellegrini aseguró antes del estreno en la Europa League que no tiene una "espina clavada" por las anteriores eliminaciones continentales y que afrontan con "ilusión" renovada una "nueva oportunidad". No despejó las dudas al completo sobre la titularidad de Claudio Bravo, aunque parece que el chileno será quien defienda la portería en el Ibrox Stadium, donde sabe que le espera a los suyos "un gran ambiente".

"No estoy preocupado por el 5-0 ante el Barcelona, como tampoco estaría confiado de haber ganado por 0-5. El fútbol es presente, son partidos distintos y ahora sólo pensamos en este encuentro ante el Rangers", indicó el preparador heliopolitano, cuestionado sobre el estado de Claudio Bravo: "Ya se entrenó con el plantel y si está aquí está en condiciones de jugar. Rui Silva, como hay parón de selecciones, no estará hasta después de la próxima ventana FIFA. Tendremos que esperar para saber si Bravo al 100%. Espero que sí, aunque ahora no podemos confirmarlo. Recalcar que hay una opción en Vieites en el que tengo mucha confianza", aseguró.

Pellegrini es consciente de la importancia de arrancar bien la fase de grupos, pero también que les espera "un partido muy difícil". "El Rangers se hace fuerte en su casa, es duro y tiene un juego directo peligroso. Es el primer partido del grupo y el objetivo es clasificarnos, así que puntuar aquí sería muy importante", explicó el técnico, quien no considera que las eliminaciones de los cursos pasados suponga una espina clavada. "Jugamos en Europa por tercer año seguido, lo ya es un éxito para este club. El primer año nos eliminó el campeón en el minuto 120 y la pasada campaña tras ser primero de grupo se nos fue todo en 10 minutos del partido en Manchester perdiendo en un encuentro igualado. Ésta es la tercera oportunidad y en Glasgow empieza un nuevo camino", explicó el Ingeniero.

Pellegrini también habló sobre el número de efecticos con los que cuenta: "Mientras mejor plantel y más jugadores tenga uno se pueden hacer más rotaciones. Nos quedamos en la Europa League sin completar cuatro dorsales y en la LaLiga con tres dorsales menos. Pero este grupo mientras más dificultades tiene mejor responde. Dependerá todo de las lesiones. Un jugador no tiene problemas en jugar jueves-domingo-jueves durante un tiempo. A lo mejor durante un mes es más difícil, pero confío en ellos para ir solucionando los problemas partido a partido" aseguró.

El chileno recordó que ya jugó contra el Rangers en 2006 con el Villarreal: "Por suerte pudimos continuar con Villarreal y llegar semifinales de la Champions. Mientras más experiencia en el futbol británico se tenga es algo que siempre ayuda. También estuvimos aquí el año pasado contra el Celtic. Eso ayuda, pero no determinante para ganar, porque lo más importante es el rendimiento individual de jugadores dentro de un esquema táctico que adaptamos al rival", destacó el entrenador bético, que avisó sobre lo que puede deparar el grupo: "En teoría podemos ser primero y segundo, pero hay que demostrarlo y no menospreciar a ningún rival. Hay que entrar desde el primer minuto concienciados de la importancia de cada encuentro, porque no creo que vayan a ser partidos fáciles contra los otros dos del grupo".