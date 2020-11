Pellegrini: "El estilo del Betis no va a ser nunca el de un equipo defensivo"

Además de confirmar la baja de Claudio Bravo o de señalar que será imposible fichar en enero, el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, también ha analizado la debilidad defensiva del equipo, aunque ha insistido en su mensaje de que no cambiará el estilo.

"Cuando revisamos los goles que nos han hecho, tenemos 8-9 jugadores en el área nuestra. Hay que hacer autocrítica, pero hay un convencimiento en una línea que no vamos a cambiar. Es la que el plantel quiere y también las características que tenemos. Hay que revisar cómo llega cada gol, pero el estilo del Betis no va a ser nunca el de un equipo defensivo", ha indicado Pellegrini, que, pese a todo, ha comentado que ha visto bien al equipo esta semana: "Lo veo bien anímicamente, la semana pasada se había trabajado bien, las derrotas golpean, pero el equipo tiene experiencia para levantar el ánimo lo antes posible. Hay que ser exigentes con nosotros mismos, no aceptamos la forma en cómo se perdió en Bilbao, pero tampoco hay que perder la realidad e ir al campo del Barcelona, del Atlético o del Athletic son plazas difíciles. Hay maneras de perder y quedamos disconformes pero son puntos complicados para un equipo como Betis de visita. Ahora con el Eibar en casa esperamos que sea como ante el Elche. Si ganábamos en Bilbao éramos quintos y a pesar de que perdimos estamos a dos puntos, La campaña está normal, hemos perdido con equipos superiores a nosotros y hemos sacado los puntos con equipos de nivel nuestro. Ahora viene un partido importante para estar cerca de los puestos europeos y de la mitad hacia arriba y no hacia abajo".

También se ha referido el técnico bético a las imágenes que dejó de su figura en el banquillo durante el partido ante el Athletic. "Las imágenes puntuales de un partido no creo que tengan mucha relación, a nadie le puede gustar perder 4-0. Cabreados estamos todos, los cuerpo técnico, jugadores, hinchas y directivos. Nos desilusionamos, el Athletic estaba tocado pero lo hizo un rival más duro. Desde el día siguiente estamos todos conscientes de que hay mejorar, ser más regular y encajar menos goles", ha comentado Pellegrini, que también ha incidido en la necesaria mejora defensiva: "La estamos buscando, en la pretemporada y en los primeros partidos partimos bien en el aspecto defensivo, luego siguió un partido falso con el Real Madrid, con una expulsión y un penal absolutamente inexistente: seguimos en Getafe que fue el primer toque de alerta, pero en Valencia no se encajaron goles. Seguimos en esa dinámica con el convencimiento de que habíamos mejorado, pero vinieron los partidos con Atlético y Barcelona, que tienen más potencial que nosotros y, además, con una expulsión no nos conformamos con una derrota honorable. Luego ha venido la segunda campanada de alerta de Bilbao, que no tiene justificación. Buscamos esa regularidad como defensa para mejorar nuestra campaña". "Si estuviéramos recibiendo dos goles en cada uno de los partidos que hemos jugador estaríamos más preocupados, ero hay un camino de concentración y de intensidad que hay que repetir en todos los partidos de la temporada. Lo que hemos hecho en 4 partidos de 10, es el camino, luego hay tres que están alterados por las expulsiones. Hay que solucionar el tema de Getafe y de Bilbao", ha añadido el entrenador.

No ha querido Pellegrini tampoco justificar el mal partido de Bilbao por la ausencia de Sergio Canales. "No me gusta relacionar ua cosa con otra y más cuando se ha perdido 4-0. Es una realidad que no estaban Fekir, Canales, Mandi, los jugadores más importantes del equipo, pero como técnico no me justifico. Hay un plantel que tiene que demostrar. Sergio va a ser siempre un jugador importante pero no puedo justificar la derrota, va a estar fuera dos meses. Ni me escudo ni comparto esa situación", ha señalado el chileno, que también ha querido zanjar el tema de Bilbao: "Los cambios son relativos en los equipos, íbamos perdiendo 2-0 y esperamos para hacerlos. Cuando estaban para hacerse recibimos el tercero. Habíamos mejorado en esos primeros 10-15 minutos de la segunda parte, les dimos tiempo para reaccionar. Por el 3-0 ya era difícil que se pudiera cambiar el resultado. Ya está en el pasado, no sacamos nada dándole más vueltas".

Sobre el partido ante el Eibar, Pellegrini también ha resaltado la importancia: "Es una final, todos los partidos hay que tomárselos así, estamos a dos puntos de Europa y son tres puntos en casa. Es un rival que está haciendo una temporada aceptable, con un técnico que sabe perfectamente a lo que juega, es un rival difícil. Es una final, pero también lo será el partido siguiente, y ojalá sea esa la mentalidad hasta el final. Hay que hacer una autocrítica importante pero también adecuarse a una realidad".