Pellegrini: "Nos falta claridad y precisión"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa tras el empate cosechado ante el Alavés.

Análisis

"Partido bastante completo. Mucho mejor que el jueves. Tuvimos oportunidades, pero no las convertimos. Perdimos dos puntos. El funcionamiento y actitud del equipo me dejan conforme".

Segunda parte

"En la primera parte tuvimos un par de ocasiones claras, dominamos en cuanto a posesión, después faltó claridad. En términos generales fueron dos tiempos bastantes parecidos. En el segundo tiempo tuvimos ocasiones más claras. Pero centros y llegadas las tuvimos en los dos tiempos".

Se atascan los partidos en casa

"El fútbol siempre tiene explicaciones, pero cuesta encontrar las razones. En esta segunda vuelta ganas fuera pero en casa nos cuesta. Los equipos se encierran atrás y nos falta claridad para generar ocasiones y precisión para poder concretarlas".

Bakambu y el jueves

"Bakambu nos puede aportar muchas cosas. Tenemos que buscar la revancha en Zagreb. Partido difícil, pero saldremos desde el primer minuto a buscar el triunfo. Ojala estemos ese día con más precisión de cara a puerta. Tratar de crear un volumen ofensivo mayor. Vamos a ir como siempre a intentar revertir esa derrota".

Falta de claridad sin Isco

"En eso he tenido siempre la misma opinión. Ojalá como técnico tengamos todos los jugadores disponibles. No vamos discutir la importancia de tener a Isco. Los que están son los encargados de sacar los partidos adelante. Hoy pocas críticas, más el jueves. El balón no quiere entrar".

Falta de acierto y el ambiente grada

"La falta de acierto importa, por eso intentamos revertir eso en el mercado de invierno con jugadores como Chimy y Bakambu. Tienen que ir poco a adecuándose al juego. Son momentos puntuales y nos pasa ahora a nosotros. Hay dos manera de jugar. Quedamos el jueves disconformes, pero hoy pocas criticas al equipo tras este partido".

Jugar con dos puntas

"Es una alternativa al juego por las características de nuestros delanteros. Es otra alternativa sin Isco. Ahora ver si eso nos permite mejorar algo el acierto".