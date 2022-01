Pellegrini, el foco en el fútbol

A Manuel Pellegrini no es fácil desviarlo de su objetivo. Y menos aún en la víspera de un derbi de Copa del Rey entre Betis y Sevilla que se decidirá a partido único. Ni siquiera la agitada semana arbitral hace virar el discurso del chileno, que puso el foco en el fútbol para intentar vencer en el duelo de rivalidad, algo que no ha conseguido en sus tres intentos anteriores.

"Contra todo y contra todos", se pudo leer en una pancarta desplegada por los hinchas, con una frase que se había convertido casi en un lema en las redes sociales. Pero la visión de Pellegrini es distinta. Y más elevada. "El lema del Betis es tratar de jugar bien al fútbol y tratar de ganar sus partidos. Hay cosas puntuales que suceden a todos los equipos, pero no hay que enfocarse en temas exteriores sino internamente para ser cada vez una institución más poderosa", aseguró el preparador verdiblanco, que no quiere distracciones más allá del balón. "Los árbitros se equivocan, pero no nos sentimos, o yo personalmente no me siento perseguido ni mucho menos. Busco mejorar como equipo, no busco excusas exteriores", indicó Pellegrini, huyendo de las conspiraciones arbitrales: "Ya es un tema terminado, jugadores, árbitros, técnicos... Todos cometemos errores, nos tocó esa situación, pero terminó el partido y acabó ahí. No nos vamos a refugiar en los errores arbitrales para justificar los resultados. Le dimos la vuelta a la hoja y pensamos en el siguiente partido".

No se trata tampoco de un duelo cualquiera y eso lo sabe bien Pellegrini. "Después del partido de Liga vamos todos molestos. Fue un duelo que se desequilibró por una acción puntual. Sabemos de la importancia de los derbis y por supuesto la mentalización tiene que ser como una final. Pero no hay que dejar de lado que se trata de pasar a cuartos de final de Copa, aunque eliminar al rival de la ciudad sería doblemente importante. Lo importante es clasificarnos, pero faltan varios partidos para ser una final. No creo que haya un partido que dirima la supremacía, es un partido importante para seguir en la Copa, es otra vía más para llegar a Europa y es un derbi, pero son los octavos de final", comentó el técnico bético, que también apuntó alguna clave distinta a la hora de preparar este partido: "Hubo una expulsión que fue absolutamente decisiva, ninguno había tenido importantes ocasiones para marcar hasta ese momento. Todo el exceso de ansiedad hay que saber controlarlo, nos servirá de experiencia. Esperamos tener un partido normalizado y que nos dediquemos a lo que mejor sabemos, que es jugar. Los derbis son partidos cerrados, con pocas ocasiones, ninguno había tenido muchas. Pero sí perdimos muchísimos balones en la salida, hay que estar más atentos para no dar oportunidades de transiciones rápidas".

También tuvo tiempo Pellegrini para detenerse en el rival, un Sevilla que se le ha atragantado hasta el momento. "No espero un Sevilla diferente, es un equipo de Champions, que tiene un plantel muy amplio. Alguna veces toca jugar con bajas, nosotros también las tenemos y hay un plantel que tiene que sacar los partidos adelante. Es un equipo muy resultadista, muy compacto, intenso, lo está demostrando en la Liga, donde lleva muchos triunfos seguidos y es la defensa menos goleada. Es un equipo difícil de vencer", apuntó el preparador bético, que tampoco le dio especial importancia a su mala racha: "No juego los derbis de manera personal, trato sólo de dirigir. No llevo contados los antecedentes ante ningún equipo en mi carrera. La temporada pasada hicimos dos buenos partidos, este año ya lo dije que fue hecho puntual lo que desequilibró. Pero si hubiera ganado los tres partidos anteriores habría que ganar mañana también. Esa estadística no me dice mucho".

Sin desvelar quién ocupará la portería y dejando claro ya desde primera hora que Bartra y Willian José no entrarían en la convocatoria, Pellegrini también tuvo tiempo para nombres propios como el de Fekir o William Carvalho. "Es muy importante para el club, que lo está haciendo de manera correcta. La primera mejoría es el plantel, y mantener a un jugador de su categoría es una gran noticia para el cuerpo técnico y para los hinchas. Todavía tiene mucho que dar en el Betis, tiene plena vigencia", indicó el técnico sobre el francés antes de resaltar el nivel del portugués: "Está pasando un buen momento futbolístico, ha tenido este año un cambio en cuanto a su intensidad de juego, no en su calidad. Me alegro por él y por el equipo, fue una apuesta importante del Betis por un buen jugador y ahora lo está demostrando".