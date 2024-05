Pellegrini: "En términos generales ha sido una temporada importante al volver a jugar en Europa por cuarta vez"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que analizó la derrota encajada ante la Real Sociedad y la clasificación para la Conference League.

Análisis del partido

"Hemos hecho de los mejores primer tiempo de la temporada. Uno fue ante el Rangers, con ocasiones claras y dominio del partido, y hoy día, pese al golazo de la Real, no nos vinimos abajo. Tuvimos siete u ocho ocasiones de gol claras, pero el fútbol es así. Muchas veces no tiene lógica. Globalmente primer tiempo completo y en el segundo fue más equilibrado. Desperdiciamos el penalti, pero tenemos el logro general conseguido y eso es importante. A principios de temporada todos firmábamos entrar por cuarta vez en Europa. En términos generales es una temporada importante para nosotros al volver a jugar en Europa".

Sensaciones que deja la temporada

"Primero eso, el tema de las lesiones. Cantidad de lesiones importantes y en segundo lugar frustraciones importantes. Merecimos seguir ante el Rangers. Después llegaron esas últimas derrotas con las que parecía que nos íbamos fuera de Europa, pero remontamos a pesar de las lesiones y hemos logrado por cuarta vez algo que nunca hicimos antes. Ahora a ver si podemos competir en Conference y llegar algo más arriba que estos años anteriores en la Europa League".

Abde y el penalti

"El penal nos hubeira metido en el partido. Era el minuto 65. Era un golpe psicológico para ayudarnos a seguir buscando lo que queríamos. No sé por qué tiró Abde. Lo pidió y los compañeros se lo dejaron. Lo pateó despectivamente, hay que asegurar un tiro de penalti. Antes de esa pena máxima tuvimos el partido en el primer tiempo".

El Villarreal-Real Madrid

"La segunda parte no fue tan desequilibrada como la primera. Si hubiera transformado el penalti partido hubiera cambiado. Es extraño que ganando 1-4, se pasara al 4-4. Pero no pensaba en resultados de fuera, sino en que el equipo no se viniera abajo. Por suerte, tuvimos esa mano del Madrid y por otro lado me quedo con la amargura de no poder haber ganado por nuestra gente con el estadio repleto".

Valoración de la Conference

"Se valora de la misma manera que la Europa league. Hemos tenido una temporada atípica en la confección del plantel, con jugadores que se han ido y otros que han llegado, las lesiones... Queríamos jugar la Europa League, por eso me dio dolor la derrota, pero en términos generales es una temporada elogiable con la situaciones que hemos vivido. Clasificarte cuatro veces para Europa es elogiable".

Futuro de William Carvalho

"Ha tenido una temporada atípica. Tres lesiones musculares importantes que le han impedido tener continuidad. Hizo un gran primer tiempo, nos daba mucha salida y control del balón. Tuvo otro problema muscular que no le permitió seguir en el segundo tiempo. Tiene 30 años y le queda mucho por dar. Ojalá que esté con nosotros aquí la próxima temporada".

Futuro de Fekir y vuelta de Isco

"Lo de Nabil es una temporada atípica. Le ha costado mucho retomar su nivel. En una temporada normal tendrá el nivel de antes. Tiene 30 años, no es un veterano. Ojalá esté aquí la próxima temporada también. Isco debería estar a mediados de agosto. Es una lesión parecida a la de Guido. Debe estar en dos meses o dos meses y medio".

Cómo estaba el plantel tras el partido

"El plantel estaba contento. Es un logro importante. Equipos como el Villarreal o el Sevilla no han conseguido Europa con plantillas con mayor costo. Al final hay una realidad futbolística que te dice hasta dónde llegas. Quedamos en buen lugar".