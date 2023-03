Pellegrini, palabra de 'Ingeniero'

Manuel Pellegrini le ha cambiado la cara a un Betis que en un par de días saltará a Old Trafford para disputar una eliminatoria europea. A nadie se le escapa que es la pieza clave del proyecto verdiblanco y por eso sus palabras, hable de fútbol o de cualquier otro asunto, son trascendentes. El Ingeniero habló largo y tendido en una entrevista en Canal Sur Radio en el programa El Pelotazo, tocando temas desde el inmediato duelo con el Manchester United, pasando por el VAR y algunos aspectos personales.

Eso sí, tiene claro el técnico verdiblanco que es "feliz" en esta etapa en el club heliopolitano y que a sus 69 años mantiene la "máxima motivación desde la exigencia". Y es que el horizonte está claro: "El Betis, pese a toda las diferencias económicas con otras instituciones más poderosas, debe pelear siempre por ir mejorando año a año".

El chileno está en su tercera campaña al frente del conjunto bético y este tiempo se le ha pasado "volando", aunque desde el primer segundo llegó con la idea de "entregar todo lo que pueda desde la experiencia como jugador profesional, que fueron 10 ó 15 años, como de entrenador". "Ese bagaje le da a uno cierta autoridad, que no la verdad absoluta, para tratar de aportar desde la experiencia dentro del campo y en el desarrollo de la institución", indicó.

VAR "Es una herramienta que me gusta; las cosas en las que no hay un criterio de por medio las soluciona"

CHAMPIONS "Con o sin Fekir o Canales lo pelearemos igual, pero no conseguirlo no sería ningún fracaso"

Y es que para Pellegrini la exigencia no es negociable. "Me motiva el mejorar. Independientemente de lo que hayamos hecho antes, cada partido es una oportunidad de mejorar. Llevo trabajando 25 años de forma continua y he estado en seis países distintos, además de 10 años en Chile. Todo lo que he logrado me satisface y mi motivación también es prolongar todo esto hasta que la misma actividad me deje fuera".

De Pellegrini se alaba su estilo de juego, ¿pero es más importante ganar o el juego desplegado? "En el fútbol lo más importante es ganar. Lo que pasa es que hay distintas maneras hacerlo. Todas son válidas, pero yo creo que las formas también son importantes en una actividad tan popular y con tanta transcendencia como el fútbol. Siempre he intentado que fuera unido el ganar con el espectáculo", explicó para valorar que es un "motivo de orgullo haber mantenido tres años el equipo muy unido a la gente a través del juego".

Pellegrini, quien se definió como "un jugador muy aplicado, pero no de grandes condiciones" en su etapa como futbolista, aplica desde entonces la exigencia que le llevó a jugar más de 500 partidos en la Primera División de Chile en sus equipos, también en un Betis que cuando llegó "estaba necesitado de triunfos y desafíos, lo que era una doble motivación" para él. "Quizás aquí antes había demasiada justificación con cosas externas. Esos lamentos han bajado mucho por una mayor exigencia en el club. Es algo que hemos intentado mejorar, porque había mucho lamento por cosas externas. Muchas veces uno se siente perjudicado, pero ser perjudicado involuntariamente una vez no es justificación para trasladarlo a una campaña".

"Hay mucha ilusión en la Europa League, pero hay una realidad de la que no hay que evadirse para no caer en la frustración"

El siguiente reto tiene nombre propio: Manchester United. "Hay una ilusión y una exigencia de lograr incluso algo más, pero hay una realidad de la que no hay que salirse para que si algo no se consigue haya frustración por ello". Y es que el 7-0 que los Diablos Rojos encajaron el find e semana ante el Liverpool no le dice nada: "Un técnico dijo una vez que prefería perder un partido por 7-0 que siete partidos por 1-0. Y es cierto. Es extraño que el Manchester United haya recibido una goleada de esas proporciones, pero por algo el fútbol es la actividad más popular del mundo, porque no tiene ni justificación ni lógica", indicó. "El Manchester United ha tenido un periodo de mucho cambio. En la época de Alex Ferguson lo ganó todo y era el equipo más importante de Inglaterra. Tras su salida han pasado muchos técnicos que no han podido proyectar la dimensión real de un club con mucho poderío, pero también con mucha exigencia", añadió.

¿Objetivo Champions?

El protagonista fue cuestionado directamente por el reto de la Champions y si se puede pelear sin Fekir. "Ojalá pueda escuchar el himno de la Champions en el Benito Villamarín. Jugar esa competición con el Betis sería un gran logro. Vamos a pelear los objetivos igual con Fekir que sin Fekir, Claro que no hay que perder la realidad futbolística por todo lo que Nabil aporta. Pero con él o sin él, con o sin Canales..., vamos a intentarlo igual. Pero no será un fracaso si no lo conseguimos, porque hay varios clubes más poderosos económicamente", aseguró.

Pellegrini valoró la marcha de Antonio Cordón de la entidad como "una pérdida importante". Primero porque creo que la relación director deportivo-entrenador es importante y segundo porque en estos tres años logramos hacer plantillas casi a coste cero, incluso con más salidas que compras", aseguró el preparador bético, quien reconoció entre risas que las primeras 24 horas tras una derrota es "una persona complicada" ha intentado llevar su mentalidad de ingeniero al campo, "porque como ingeniero uno trata de perfeccionar las cosas y que sean exactas, cosa que en el fútbol es imposible". Y el VAR es un ejemplo, aunque es una herramienta que le gusta. "Me gusta el VAR. Pero hay que dividirlo en varias partes. Las cosas en las que no hay un criterio de por medio las soluciona. Hay errores importantes que sí soluciona. Pero en la medida en la que vaya avanzando el tiempo debe ir mejorando la relación árbitro-VAR. No creo que el VAR corrija al colegiado, sino que lo ayuda, porque arbitrar es muy difícil con la velocidad a la que se juega. El árbitro no tiene capacidad para verlo todo y los del VAR lo pueden ayudar. Pero el árbitro no debe sentirse cuestionado aunque te corrija cuatro o cinco veces. Siempre habrá criterios y hay ya entra la objetividad, pero el VAR está siendo importante aun teniendo cosas que mejorar.