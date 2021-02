Pellegrini: "Es un partido de seis puntos"

Mantiene Manuel Pellegrini su apuesta de clasificar al Betis para jugar en Europa, de ahí que el técnico verdiblanco le otorgue una especial importancia al duelo ante el Villarreal. "Es un partido de seis puntos", ha comentado el chileno, que confía en que su equipo vuelva a la dinámica positiva con la que comenzó 2021.

Ha elogiado también Pellegrini a su rival, el Villarreal, el equipo con el que inició la aventura europea en 2004 y del que ha destacado su profesionalismo en todas las áreas. "Desde que lo conozco ha intentado crecer año tras año", ha comentado Pellegrini, que también se ha detenido en otros aspectos de su equipo.

Errores puntuales

"Más que preocuparme el último minuto, es sensación de disgusto de no clasificarnos para la semifinal y no ganar al Barcelona en nuestro campo. Siempre hay alguna responsabilidad defensiva, pero el tanto del Athletic fue un golazo. Contra el Barcelona cometimos algún error, pero antes tuvimos oportunidades para haber ganado. Fue frustrante no conseguirlo pero ilusionante por el nivel que ha mostrado el equipo y ojalá lo tengamos hasta final de temporada".

Contra equipos grandes

"Hemos hecho muy buenas actuaciones contra los grandes, hemos jugado de igual a igual, algo que para mí es fundamental. Se ha juntado todo, la falta de suerte, la falta de fortuna con decisiones arbitrales sobre todo al principio de la temporada, errores del equipo... Si evaluamos al equipo, siempre ha tenido un avance en cuanto lo realizado, estuvimos cerca de ganar al Barcelona. Hay que tener la constancia y la concentración, hay que ganar a todos los equipos de nuestro nivel y luego tratar de hacerlo a instituciones superiores en cuanto a presupuesto y plantilla. Dentro de la cancha hemos demostrado que hemos sido capaces, ya veremos esos detalles".

Partido decisivo

"Es un partido de seis puntos, es un rival que está por encima nuestro, el hecho de ganar nos dejaría a tres y perder a nueve. Es un partido muy importante, pero no es el único. Podemos ganar pero si no mantenemos un rendimiento después no podremos aspirar a Europa. Estamos concienciados de que quedan 16 partidos, 48 puntos, y preparamos cada uno como si fuera el último. Los duelos ante equipos que están alrededor nuestro alcanzan mayor importancia porque tenemos que descontar puntos. Jugamos con Villarreal y ojalá tengamos una buena actuación".

Falta de veneno competitivo

"No creo, en ninguno de los dos partidos nos ha faltado ese veneno. Los partidos y los resultados cambian en un balón. Con el Barcelona estuvimos 2-2 y tuvimos dos ocasiones claras que no convertimos y ellos marcaron luego la diferencia. Las instituciones que están por arriba son más poderosas, no más populares, en cuanto a plantilla y hemos salido a ganar".

Canales

"Venía con una carga importante de minutos, consideremos arriesgado hacerlo jugar más minutos. Sergio juega de Sergio canales, le da igual por izquierda, al lado del mediocentro... Tiene características de conductor, buscar el balón, va al espacio, es inteligente, ordenado y con una gran capacidad técnica. Donde juegue lo hace bien".

Cambio del equipo

"Me gustaría hacer evaluaciones al terminar el año, no se puede valorar la temporada completa. En los primeros 11 hicimos 5 muy buenos, en cuanto a sensaciones y resultados, perdimos injustamente con Real Madrid y Atlético, fue distorsionada la realidad, y jugamos muy mal con el Getafe. Luego con 6 partidos, de bajo nivel a excepto el Elche, exceso de confianza. Estos últimos 11 partidos, saliéndonos fuera de la copa sin perder, hemos tenido un equilibrio entre un trabajo de equipo en lo ofensivo y defensivo. Son más semanas de trabajo y la misión que tenemos es mantener ese rendimiento, seguir mejorando en otros aspectos para sacar más resultados".

Villarreal

"Como institución sólo puede alabarlo, es dirigida por Fernando Roig por muchos años, y es de los mejores en cuanto a profesionalismo, roles muy definidos y exigentes. Desde que la conozca en 2004 ha intentado crecer año tras año, cuando ha tenido un traspié se ha levantado. Ahora está intentando llegar a Europa, siempre quiere jugar, ambiciona más, va a ser un rival muy complicado".

Comparación con el Betis

"Comparar instituciones es difícil, Villarreal por ser un lugar más chico le gustaría tener la popularidad del Betis, al Betis tener la parte ordenada económica y seguir creciendo año tras año como hace el Villarreal. No ha podido tener esa estabilidad. Los dos son distintos, grandes instituciones y he tenido la fortuna de estar en ambas".

Emery

"Lo conozco, lo compartimos en España y también en Inglaterra, fuimos rivales. Su carrera lo indica, ha tenido logros importantes, le ha dado una características a sus equipos. Villarreal apostó por un técnico ganador, y a excepción de este partido desearle la mejor de la suertes por él y por el Villarreal sobre todo".