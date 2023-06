Pellegrini, paso al siguiente nivel

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, es un hombre exigente. Está muy feliz en el conjunto verdiblanco, pero entiende que es la hora de intentar dar un salto de calidad, de que el cuadro verdiblanco dé un paso adelante en cuanto a reforzar una plantilla a la que lleva exprimiendo al máximo desde que su llegada hace ya tres temporadas, en las cuales ha conseguido tres clasificaciones europeas y un título de Copa del Rey.

Un excelente trabajo que ha provocado que el Ingeniero siga teniendo un caché muy importante dentro del mercado de entrenadores y sea objetivo de clubes con mucho dinero que están tentando y firmando a grandes estrellas, como es el caso del Al Nassr, cuyo interés sigue creciendo con el paso de los días.

"Me quedan dos años más de contrato y ojalá los pueda cumplir. Ojalá el equipo siga creciendo y avanzando para no decepcionar las expectativas de la gente. En el futuro es muy difícil saber lo que puede pasar, me quedan dos años y no veo ningún motivo por el que no continuar. Siempre hay rumores, opciones que pueden ser alternativa, lo que siempre es motivo de orgullo para un técnico, pero reitero que estoy muy contento y espero terminar mi contrato aquí", señaló el chileno a la conclusión del partido ante el Valencia en el cierre de temporada. Máxima felicidad en el Betis y en la ciudad y deseo de cumplir su dos años de contrato, pero siempre dejando muy claro la necesidad de reforzar la plantilla para no detener el crecimiento actual: "El grupo ha respondido plenamente, pero son tres años ya de mucha exigencia. Viene un verano en el que tenemos que potenciar a este plantel". Claro y contundente Pellegrini sobre su situación actual y lo que desea de cara a seguir en el Betis la próxima temporada, pese a ser tentado por el actual equipo de Cristiano Ronaldo.

Y es que el Al Nassr, cuyo interés en el santiaguino viene de meses atrás, le está poniendo encima de la mesa una cifra superior a los diez millones de euros por temporada, lo que refleja el excelente valor y la alta consideración que Pellegrini tiene a nivel mundial. Especialmente para uno de los principales clubes de Arabia, país que está firmando por desorbitadas cantidades a grandes estrellas europeas. En el Betis no son ajenos a este interés del Al Nassr, pero confían en que Pellegrini siga haciendo su trabajo, pues también desde el club de Heliópolis están en la línea de reforzar la plantilla con varios jugadores que eleven el nivel, aunque teniendo presente esa realidad económica envuelta por la futura ampliación de capital.

Pellegrini también tiene en su contrato una cláusula de liberación de casi seis millones de euros, pero siempre tendrá él la última palabra sobre su futuro. Por ello, el Al Nassr no deja de llamar a la puerta del preparador santiaguino, que a pesar de estar siendo seducido por una altísima cantidad de dinero pone por ahora en valor otras cuestiones importantes para dar continuidad al excelente trabajo que viene realizando en el Betis, como el hambre competitivo. Las ganas en Pellegrini de hacer crecer más al equipo verdiblanco son muy altas, por eso desea que éste refuerce la plantilla de verdad para cumplir con las expectativas de una afición que está entregada a su entrenador.

Así se pudo comprobar en el encuentro del pasado domingo ante el Valencia, donde la afición volvió a corear su nombre. Incluso, en la despedida a Joaquín recibió una gran ovación de la parroquia heliopolitana. Y mientras, de fondo, el dinero del fútbol árabe como tentación. La clave, que el Betis dé un salto de calidad. Paso al siguiente nivel.