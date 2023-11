Pellegrini: "Isco tuvo media temporada falsa en el Sevilla y aquí me alegro por él"

Visiblemente satisfecho por el triunfo del Betis, Manuel Pellegrini ha destacado que, tras la victoria ante el Mallorca (2-0), "ahora" están en la posición que esperaban y mostrado su satisfacción "por el rendimiento del equipo, muy sólido desde el comienzo" ante un conjunto que "apenas llegó" a la portería bética.

"Me habría gustado convertir algún gol más, tuvimos mucha superioridad numérica bastante tiempo. En términos generales, sumamos tres puntos en casa ante un rival con muy buenos cabeceadores", dijo Pellegrini, quien agregó que se están "haciendo fuertes de visita, con esos empates a uno que muchos cuestionaban".

Señaló que les están "haciendo muy pocos goles, salvo los partidos ante el Barcelona y el Bilbao" y que ésa "es la razón" por la que han sacado puntos fuera: "cuestionados, pero ahora estamos en la posición que esperábamos”, precisó.

Del excelente momento de Willian José da Silva, señaló que han “logrado que varíe su juego porque estaba jugando muy atrás" y "ahora está llegando, está participando: esperemos recuperar a Borja (Iglesias) porque generamos volumen y hay que finiquitar”, indicó.

Sobre Isco Alarcón, consideró que "tuvo poco fútbol en los últimos años, pero la calidad no se pierde: lo hemos recuperado, me alegro por él, por el Betis y la hinchada porque es un jugador que marca la diferencia. Aunque no jugaba, entrenaba con los mejores con el Real Madrid, luego tuvo ese paso por Sevilla, pero lo hemos recuperado después de esa pasada medio falsa por Sevilla y me alegro mucho por él, por la confianza que ha adquirido para mostrar su calidad porque es un jugador que marca diferencias", señaló Pellegrini.

En relación a la reaparición de Nabil Fekir, declaraba que hay “que irlo recuperando poco a poco" y que "ya no tiene miedo de la lesión”.