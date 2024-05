Pellegrini: "Primero, Las Palmas, ya habrá tiempo de pensar en la Real"

Quedan nueve puntos en juego y Manuel Pellegrini tiene claro que el Betis debe sumar "todos los puntos que pueda" para amarrar la clasificación para la Europa League por cuarta temporada, lo que sería "un éxito" para el club. Es por ello que no se fía de la racha de ocho derrotas de Las Palmas, consciente de que el fútbol no tiene explicación y "uno puede lanzar una vez y ganar y tirar 20 y perder".

Desconfía el chileno de Las Palmas, que todavía no está salvado matemáticamente (sí virtualmente con 8 puntos sobre el Cádiz), ya que afronta su equipo "un partido difícil, como todos los de la liga, y como visitante todo es más complicado", dijo el técnico, que añadió sobre el rival: "Está teniendo una temporada atípica, porque empezó muy bien, tuvo un buen inicio de segunda vuelta y ahora lleva una racha mala. Estas cosas suceden en el fútbol, pero eso no garantiza que vaya a perder de nuevo y por eso tenemos que salir muy intensos", destacó el preparador bético, consciente, sin embargo, de que "es mejor enfrentarse a Las Palmas en este momento que cuando estaba bien, aunque no por eso uno debe creer que va a ganar porque sino todo se convierte en complicaciones".

Pellegrini, que descartó a Pezzella y Assane, bajas junto a los lesionados Marc Bartra, Bakambu y Chimy Ávila, sólo piensa en el partido de este jueves y no quiere que la plantilla pierda el foco pensando en el duelo del domingo ante la Real Sociedad: "De domingo a jueves es más fácil recuperar que de jueves a domingo, encima con un viaje por medio, pero ya pensaremos en el choque del domingo cuando toque. Ahora lo más importante es el partido del jueves", aseguró.

Con Europa a un paso, el entrenador heliopolitano no quiere relajación y recordó que "hace cinco partidos nos veían fuera de Europa, así que estar ahora sexto es un aliciente". "La ventaja es mínima con los rivales y hay que estar centrados en sumar el máximo número de puntos y por eso hay que ir a Gran Canaria pensando en jugar contra Las Palmas y no en el partido del domingo", incidió el Ingeniero, cuestionado por la mejora en estos cinco encuentros tras las cuatro derrotas de las que venía: "Hemos mejorado en los resultados, porque el funcionamiento no era tan malo respecto a cuando perdíamos. No estuvimos tan mal en esa racha de derrotas menos con el Rayo. Es el año con menos derrotas, aunque por lo general todas han sido temporadas parecidas en cuanto a goles, a favor y en contra, y puntos. Mientras menos goles se recibe en contra, mejor. Este año ha sido normal en ese aspecto pese a los muchos problemas con lesiones. Tuvimos la tranquildad necesaria, la madurez y la exigencia para salir adelante en ese bache".

Nombres propios

Pellegrini está cerca de clasificar para Europa por cuarta temporada seguida, un logro del qu se siente orgulloso. "Cuando uno firma con un club quiere hacerlo lo mejor posible. Era algo nuevo para mí hace cuatro años llegar a esta entidad, pero tenía confianza en hacer buena campaña pese a las dificultades económicas. Lograr la clasificación cuatro veces seguidas no es fácil y me alegro por la afición, la directiva, los técnicos y los jugadores".

Cuestionado por Isco, dejó claro el técnico una vez más su admiración por talento y el compromiso del costasoleño con la confianza de que obtenga el premio de estar en la Eurocopa con España. "No sé si es el mejor jugador español de la liga, pero ha hecho una temporada notable a un altísimo nivel como demuestran sus números y su condición física. Muy importante para nosotros. No sé si el mejor de la liga, pero está estelar" y por eso cree que debería ir con la selección: "Siempre respeto al seleccionador. Es muy difícil serlo y tomar decisiones, porque hay muchos grandes jugadores y busca la mejor selección que cree para su idea. El 99% de la gente dice que Isco estará en la Eurocopa y confiemos en que esté".

Además, fue preguntado por dos jugadores de Las Palmas que se ha relacionado con el Betis y su respuesta fue la misma tanto sobre Moleiro como con Álvaro Valles: "Los veo como algunos de los 35 jugadores que se han relacionado con el Betis cuando todavía no hemos acabado la temporada. Valles es el portero de las Palmas y Bravo todavía jugador nuestro", finalizó.