Pellegrini: "Necesitamos tener un plantel estructurado para las tres competiciones"

Manuel Pellegrini ha hecho una clara petición apremiando a la dirección deportiva del Betis antes del 31 de agosto. "Necesitamos tener un plantel estructurado para poder estar en las tres competiciones", advirtió. "En el club saben perfectamente mi opinión, no me corresponde ahora hablar de eso y cuando el 31 de agosto esté el plantel estructurado hablaremos de cómo quedó el plantel. Estamos en la senda correcta en cuanto a juego, que juega bien al fútbol, que tiene intensidad, dominio. Que no hayamos podido ganar, tampoco hemos perdido. Nos gustaría tener cuatro puntos más", matizó.

"El equipo tiene que mejorar y tenemos que hacer todos un esfuerzo más", indicó el chileno, que empezó analizando cómo fue el empate ante el Cádiz, para incidir en la planificación en más de una pregunta.

Según el técnico verdiblanco, fue clave encajar el 0-1 por un error puntual. "Nos ha faltado lo más importante, que es dejar la portería en blanco. Lo habíamos hablado antes del partido. Es un equipo que juega sólo a defenderse con ocho o nueve jugadores atrás. Si así es difícil hacerle un gol cuando se pone en ventaja mucho más. Se encontraron con ese gol, tuvimos ocasiones para empatarlo y ganarlo, el equipo le dio ritmo y alternativas al partido, pero el rival defiende muy bien y no encontramos espacios para el segundo gol".

Fekir pareció metido en el encuentro, sin terminar de romperlo, ¿Le falta gol al Betis? "Sin lugar a dudas nos ha faltado el gol, ante un equipo tan encerrado con tantos defensores tenemos que ajustar los espacios para hacer daño... Este equipo les ganó de visita al Real Madrid y al Barcelona el año pasado, saben cómo jugar y lo hacen con mucha eficacia. Parte de ese gol que no debimos haber concedido. Tuvimos oportunidades, no las suficientes para haber ganado 2-1. Nos falta área y nos falta gol. Hemos hecho los dos goles de balón parado en los dos partidos. Pero el equipo está con buen ritmo, con buena actitud, con confianza, vamos por el camino correcto y está empezando la temporada. Son dos puntos que duele perderlos, sin duda".

Pobre ritmo de juego en la Liga: Por otro lado oí en la charla de los árbitros que la Liga española es la más lenta de Europa, donde menos se juega. Los árbitros no pueden permitir que los porteros y los laterales se demoren diez minutos en la salida del balón. Creo que entre árbitro, jugador y técnico tenemos que darle más ritmo al juego, porque el espectador no es lo que viene a ver. Eso favorece a un equipo que defiende muy bien y que estando en ventaja tiene todas las artimañas para que no le hagan daño".

Ocasiones insuficientes: "Tuvimos un tiro libre con Miranda, una ocasión de Joaquín, otra de Canales, un palo de Fekir, pero no nos alcanzó para ganar el partido".

Problemas ofensivos, no defensivos: "No sé a qué llama errores estructurales. El Cádiz hizo un gol, perdimos la pelota frente al área nuestra. No era un problema estructural. No creo que defensivamente el equipo haya tenido problemas en este partido. Es muy difícil estar atacando y que no te ataquen de contragolpe. Tuvieron otra oportunidad en un remate cruzado y no llegaron más al arco nuestro. No es un problema estructural defensivo, es un problema más de funcionamiento ofensivo que defensivo".

El ritmo de juego y el juego del Cádiz. "Es importante darle mayor ritmo, por la cantidad de simulaciones que hay, de faltas, de tratar que intervenga el VAR, no se trata de echarles la culpa a los árbitros. Ellos mismos dijeron en la reunión que era la Liga más lenta de Europa y hay que tratar de agilizarla".

Premura a la planificación: "La parte más importante de la temporada es cuando se arma el plantel. Se fueron Emerson, Mandi y Sanabria. Tres jugadores importantes. A Emerson lo habíamos suplido bien con Sabaly, pero va a cuatro meses por lo menos que no va a poder jugar. Tenemos a un central que lo repasamos muy bien, a Pezella. A todas luces tenemos que relevar a Sanabria".

Loren sabe su situación: "Yo hablé con Loren y en la medida en que seamos capaces de traer a un delantero, él tiene las puertas abiertas para ir a jugar a otro equipo donde pueda tener mayor cantidad de minutos y de oportunidades".

Confianza en la unión de club y entorno: "No veo que la gente esté desilusionada, la actitud del equipo es irreprochable. Todos queremos ganar todos los partidos, pero el fútbol no es ganar todos los partidos de visita y en casa. No hay hincha del Betis que se pueda ir hoy día frustrado por la actitud ni por la ambición del equipo. No pudimos sumar dos puntos más, pero el equipo está en la senda que corresponde, con el nivel de juego que debemos tener. Hay que cristalizar más ocasiones".

Elogio de la afición y mensajito al club: "Vine a jugar muchas veces en contra del Betis. Sé lo que es el apoyo de la gente del Betis y la afición. Lamentablemente el 40% no es lo mismo que el estadio lleno. El Benito Villamarín lleno es un elemento de presión importante, así que entre equipo, técnicos, directivos e hinchas debemos hacer una nueva campaña este año".