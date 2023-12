Pezzella, con molestias, a la espera de pruebas

El central del Betis Germán Pezzella pidió el cambio en el minuto 83 a causa de unas molestias físicas y en su lugar entró Sokratis, que debutó como jugador verdiblanco.

Pezzella, que es el jugador del plantel verdiblanco con más minutos disputados en lo que va de temporada, decidió parar y no arriesgar para que el problema no fuese a más, como expresó en la zona mixta del Power Horse Stadium: "No sé si preocupante o no. Es producto de todo el trajín quizás. Me estaba pasando factura el isquiotibial y estaba ya en el límite desde antes del partido. En esos últimos minutos sentía que podía pasar algo y pensé que era mejor prevenir. A cierta edad, uno empieza a conocer dónde está el límite. Confío en haber llegado a tiempo".

Mientras, en sala de prensa, Manuel Pellegrini indicó lo siguiente sobre los problemas físicos de Pezzella, que esta temporada ha jugado bastante una vez que ha regresado de los partidos con su selección. Muy poco descanso que parece estar pasándole un poco de factura dentro del magnífico rendimiento que está ofreciendo. "Sintió una molestia en el isquio. Por eso pidió el cambio y vamos a revisarlo para ver cómo está para la semana. Ojalá no sea nada muscular", dijo el chileno.

Habrá que esperar por tanto a las pruebas médicas para ver el estado en el que se encuentra Pezzella, al que se le aplicó hielo en la zona afectada nada más salir del terreno de juego. Su lugar fue ocupado por Sokratis, que debutó en partido oficial con la elástica del cuadro heliopolitano. El central heleno pudo jugar más de diez minutos con Chadi Riad en el centro de la zaga verdiblanca e incluso no hay que descartar que pueda tener más minutos en el choque de Copa del Rey del próximo miércoles en casa del Villanovense.