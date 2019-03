Quique Setién: "Pudimos ganar con más claridad"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha analizado la victoria ante el Celta, en la que ha destacado el juego del equipo para superar al conjunto gallego. "Hemos hecho méritos suficientes para haber ganado con más claridad", ha indicado Setién, que ha vuelto a destacar el nivel de Sergio Canales y su posible presencia en la selección española.

Análisis

"Necesitábamos ganar, como siempre. La victoria ha sido merecida, hemos hechos los suficientes méritos para haber ampliado con más claridad el marcador y no estar expuesto a recibir un gol. Ya en la primer parte dominamos, aunque les dimos la oportunidad de contragolpearnos. Pudimos finalizar mejor, nos faltó inspiración en esos metros, llegamos bien al borde del área. La segunda parte ha sido mas todavía de las cosas de la primera, con más continuidad. Hemos tenido infinidad de llegadas, no sólo los remates a puerta. Hemos conseguido meter una, con ese suspense del fuera de juego. Si no ganamos este partido era... El Celta no está bien, es un equipo herido, le podríamos haber hecho mas daño. Nos conformamos con es gol, que nos saca de las situación anímica en la que estábamos, nos va servir del futuro".

Tello

"El potencial ofensivo de Tello ya lo conocemos, y ya cuando puede jugar casi de extremo. Él ha tenido un proeblam con una lesión que lo ha apartado dos meses, lo tratamos de dosificar, está bien para competir pero hay que medir los tiempos. No queremos que sufra una recaída. Peco de ser conservador, que no pase lo de Júnior. Sale con ganas, sale fresco tras dos meses inactivo. Es normal que en una situación como ésta, que tenemos muchas posibilidades de progresar fuera, es normal que haga daño. Ha tenido ocasiones de meter algún gol o dar un pase. Nos vale con esto, que vaya creciendo, nos puede dar mucho".

Celta

"No es fácil afronta una situación como la del Celta, lo importante es sacar de verdad el máximo potencial de tus jugadores, pero en esta situación el estado de ánimo por la clasificación influye mucho y no es fácil. Nosotros tenemos mecanismos para tener el balón, cuando hemos salido de la presión le hemos creado peligro. Yo hubiera hecho lo mismo, ser consistente y tratar de aprovechar alguna ocasión. Es muy pronto para ver el trabajo del nuevo entrenador. Confiar en que las cosas vayan bien, es un equipo extraordinario, con calidad, a mí siempre me gustará verlo en Primera".

Jesé

"Habíamos previsto la evolución a lo largo de la segunda vuelta, cada vez está mejor. La inactividad pasa factura, estaba casi sin ficha. Se empieza a encontrar mejor, podemos ver una versión extraordinaria en la recta final del campeonato. Todavía le falta un poco. Las ganas que tiene le van a ayudar mucho y al resto del equipo. Sólo había que darle un poco de tiempo".

Competitividad

"Es un error pensar que no somos competitivos. Nuestro modelo es el que es, seguramente nadie ha llegado tantas veces a zonas de finalización como nosotros hoy. Luego hay que meterla o dar ese pase final, ahí nos cuesta. Tenemos nuestros momentos de lucidez u otros que estamos más apagados. La competitividad no tiene nada que ver con el modelo".

Presión

"Cuando un equipo es capaz de meter al rival en poco espacio, la importancia de activarte pronto obliga al rival a jugar con presión. Corriendo hacia delante puedes robar con cierta facilidad. Hay veces que el rival se sale de esa presión. Mientras no le des tiempo a desplegarse al rival, es lo ideal, le puedes hacer daño. Son facetas del juego en la que tratamos de mejorar".

Canales

"Nunca me voy a meter en el trabajo del seleccionador, en casi todos los equipos se reclama para sus futbolistas. Conociendo el rendimiento diario de Sergio está haciendo méritos más que suficientes. No soy el que decide. No nos podemos meter, pero claro que nos haría ilusión. La temporada que está haciendo merece ese premio".