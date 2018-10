Setién: "No me gustaría tener que cambiar a ningún jugador a los diez minutos"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa previa a la cita de mañana ante el Dudelange en la que ha tratado los siguientes temas:

Dudelange: "El fútbol siempre hace regates inesperados y te llevas sorpresas que no esperas. Ya les he advertido a los futbolistas que no me gustaría tener que cambiar a ninguno a los diez minutos de partido. Es una advertencia sin más, pienso que seguiremos en esta dinámica. No tengo motivos para pensar que mis jugadores se vayan a relajar. Máxima seriedad. Podemos pensar que es un equipo débil, de una liga menor, pero le ha costado a todo un equipazo como el Milan superarlo y ha superado tres fases para estar aquí y en una de ellas ante un equipo con relevancia. Es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene mecanismos que nos pueden generar problemas. Lo afrontamos con la máxima seriedad y exigencia".

Vuelve Europa al Villamarín: "Todo lo que hicimos el año pasado empiezas a disfrutarlo ahora. Ya lo hicimos en Atenas en un gran escenario y ante un equipo como Olympicos. Ahora el Dudelange, pero para nosotros estos son tres puntos importantísimos que seguro nos van a ayudar a mantener la ilusión, estar ahí y seguir creciendo como equipo. Espero que se convierta en algo habitual y podamos seguir disfrutando posteriormente después de la fase de grupos, la cual confiamos en pasar".

Feddal y las rotaciones: "No tenemos ninguna baja. Están todos fenomenal, con ilusión de competir y ahora me toca a mí elegir. Feddal ha pasado por un periodo de inactividad que necesita tiempo para incorporarse al grupo al nivel de sus compañeros. Ya lleva tiempo participando en los entrenamientos. Él hace también trabajo al margen pero podría estar para algunos minutos, pero no sé si ahora o el domingo que viene o cuando volvamos para competir y ya tenga más margen para poder estar a la altura de sus compañeros".

La posesión: "La posesión en sí misma es intrascendente, la posesión es un medio para llegar a un fin, que es hacer gol. Preferimos tener el balón porque eso nos facilita las cosas. De esa manera alejamos al rival de nuestra portería. La posesión en sí no tiene trascendencia sino finalizas las acciones. Tenemos unos mecanismos y tratamos de seleccionar esas acciones para hacer gol. Mientras tanto tenemos el balón para generar espacios al rival, que opta por hacer todo lo contrario. Como pasó en Girona y ante el Leganés el rival cuando se abre vemos que no necesitamos tantos pases a los dados".

Ser líderes en Liga: "Nosotros con dos goles más, que los hemos merecido. Nos podían haber marcado pero nosotros hemos tenido más ocasiones que el rival, hemos tenido el balón y hemos estado mejor en todos los partidos. La de Inui en Vitoria, y otras más nos hubiera supuesto dos puntos más y ante el Athletic ese remate de cabeza, tuvimos más ocasiones que ellos, y nos hubiera dado otro punto para ponernos líderes. El razonamiento es lógico y sensato".

La Liga: "Nunca vamos a estar a la altura del Madrid salvo en algún momento puntual. Esto no es competición de un día o una semana, esto dura nueve meses y para nosotros mantener este ritmo es mucho más difícil. Al final las cuentas van a salir, y Madrid, Barcelona y Atlético van a estar arriba porque son los mejores, los que más potencial tienen. A nosotros nos queda un trecho bueno para estar a esa altura".

Titularidad de Loren: "Para mí todos los jugadores son importantes. A veces es más fácil quitar a un jugador cuando está bien que cuando no lo está. Quiero llegar bien al final de la temporada. Trato de controlar eso todo lo que puedo. Luego llegan partidos importantes y hay que decidir cosas. Me encantaría poder poner a muchos jugadores más pero tengo un límite en todo para mí y para el equipo y el propio club es importante lo del otro día. Que siete que no juegan habitualmente responden bien y somos capaces de ganar y hacer un gran partido. Esto al final son muchos puntos los que vamos a sumar gracias a estos futbolistas y Loren es uno más. Puede estar en un momento bueno pero tampoco tiene que dejar de estarlo si no juega un partido. Lo importante es la fortaleza del equipo".

Joaquín y la selección: "El año pasado hizo una temporada extraordinaria, ahora ha empezado muy bien. Y está en un buen momento. Joaquín lo está haciendo bien, pero no puedo poner en un compromiso de Luis enroque decirle nada. Joaquín tiene experiencia y sabe cuál es su rol. A todos nos encantaría que pudiéramos verle aquí con la selección, a lo mejor lo piensa así Luis Enrique y lo convoca. Quién sabe".

Opciones de estar en el segundo escalón: "Yo no sé lo que vamos a dar de sí. Estamos demostrando hasta ahora ser mejores o tener más el balón y crear más ocasiones que el rival, pero nos está costando finalizar los partidos. Esto no sé si se va a mantener. Luego hay otro motivo importante y es el nivel que van a dar el resto de equipos. Hay cuatro o cinco equipos que por potencial estaremos ahí. El Valencia, el Sevilla, luego otros tres, Celta, Bilbao, la Real… A mí no me gusta sacar conjeturas precipitadas. Lo iremos viendo a medida que avance el campeonato. Si mantenemos esta línea en cuanto a control del partido seguramente podemos estar metidos ahí hasta el final y veremos a ver cómo llegamos a esos cuatro cinco últimos".

Disparos a puerta: "Dentro del orden yo no les digo que no tiren, a nadie sus iniciativas. Todo dentro del orden establecido, sino una anarquía. Es verdad que a veces podemos pensar que tirar de lejos puede ser la mejor opción, pero los buenos futbolistas siempre deciden lo mejor en las opciones que se le presentan. Lo importante es lo que decidas que salga bien. Las decisiones la toman ellos conformen a cada situación".