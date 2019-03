Setién: "Podemos dar otra sorpresa en este partido"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha tratado los siguientes temas:

Canales

"En el caso de Canales, él tenía mucha ilusión. Era consciente de la temporada que está haciendo. Luis Enrique lo ha visto como todos, el gran momento de forma en el que se encuentra y este momento tenía que llegar. Ha hecho todos los merecimientos para estar ahí. Al margen de lo que él muestra como futbolista, ha trabajado mucho y trabaja durante la semana para mantenerse al máximo nivel, es un referente para sus compañeros. Ojalá esta convocatoria se vaya repitiendo y podamos verlo ahí en nuestro equipo, en España. Pau no es la primera vez, estamos muy contentos, igual que con la convocatoria de Fabián, que hay una parte importante del beticismo que también está satisfecha. Un jugador que ha crecido con nosotros y que tenga esta oportunidad con la selección refleja lo bien que lo está haciendo en Italia".

Ida y vuelta

"Siempre es posible, el fútbol a veces rompe la lógica, por eso es lo que es. Siempre la incertidumbre que hay con el resultado, viendo las cosas con perspectivas el Barcelona es casi infalible pero la realidad es que no lo es. Lo vimos en la ida. Hay momentos y momentos. Ahora llegan en un gran momento, y la realidad es que es un equipo muy poderoso, con grandes jugadores pero no es infalible y las posibilidades de ganarle son reducidas, pero las que tengamos las vamos a tratar de aprovechar. Estamos convencidos de hacer un buen partido, complicarles su manera de jugar y estamos firmemente convencidos de que podemos dar otra sorpresa importante en este partido".

Messi

"A veces es lo mismo. El Barça es el compendio de un montón de jugadores y entre ellos se lleva la palma Messi. No necesita de tener un contexto bueno, la realidad es que él por sí mismo es capaz de desequilibrar y ganar un partido él solo. Esto lo vemos durante un montón de años. El Barcelona sin Messi es un grandísimo equipo. Acentuar el control sobre este jugador que es el que realmente marca las diferencias. Y sabemos del potencial del Barcelona, lo que tentemos que tratar es dar nosotros una buena versión de nosotros mismos. A veces dependes del rival, pero nosotros somos capaces de hacer las cosas bien, como en el Camp Nou, y tenemos que tratar de repetir esa versión que tuvimos allí y complicarles la vida en la medida que podamos".

Eliminación del Sevilla

"Me pareció un partido más de Europa League entre dos equipos que estuvo disputado, con un resultado incierto hasta el final que se decantó para el Slavia. También se pudo decantar para el Sevilla, fui cambiando con el Valencia y otros partidos, viendo fútbol en general. Todos los equipos tienen sus momentos para ganar y perder. Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender. El chiste de Joaquín entra dentro del contexto de esta ciudad, de las que yo ni entro ni salgo".

Quedar entre los cuatro primeros

"Yo siempre creo que vamos a tener posibilidades, dependerá del punto de lucidez que tengan nuestros jugadores para dar la mejor versión de sí mismos. Que seamos los suficientemente sólidos como en numerosas ocasiones en defensa, donde hemos mejorado en relación al año pasado. Necesitamos ser más incisivos con la potería contraria. Tuvimos muchas ocasiones en Vigo, pero nos faltó ese punto. Si lo conseguimos tendremos posibilidades de hacerlo. Ese punto de acierto para la portería rival. No es meter presión a mis delanteros, sino por todos, centrocampistas, defensas…".

Jesé

"Ya hablamos mucho de Jesé cuando llegó, de las posibilidades que veíamos. La realidad es que Jesé lleva una progresión que todos las vamos viendo. Necesitaba este gol para reforzar su estado de ánimo. Su condición física está siendo mejor y espero que en este sprint final del campeonato dé la mejor versión de sí mismo. Está acercándose a su mejor versión. Lo que va a pasar después no va a depender de nosotros. Luego está la predisposición que tenga él de estar en un sitio que lo ha visto resurgir y luego el aspecto económico".

Posesión

"El Barcelona maneja muchos registros que nos gustan mucho y nosotros también los manejamos pero en menor medida. La posesión contra el Barcelona nos va a permitir defender con el balón. Si conseguimos tener el balón y quitárselos son momentos de tranquilidad y les podamos hacer daño. Los mecanismos y registros que tenemos están diseñados para tener el balón. Dependerá de ellos la agresividad de robarnos el balón y la eficacia que tenga, y nuestro punto de inspiración para conservarlo. Creo que el equipo está bien, puede ser importante porque le quitas el balón a un equipo que hace mucho daño, defender con el balón es positivo para nosotros".