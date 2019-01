Lainez, una ilusión en Setién

Diego Lainez llegó ayer a Sevilla para comenzar una nueva etapa en el Betis, con quien firmará hasta 2024. El centrocampista mexicano, que hoy por la mañana pasará el reconocimiento médico y por la noche asistirá al partido de los verdiblancos contra el Real Madrid, aterrizó en el aeropuerto San Pablo al filo de las nueve de la mañana, acompañado por Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo; Federico Martínez Feria, director general; y su familia. Allí volvió a atender de manera rápida a los medios de comunicación que esperaban su llegada antes de poner rumbo a Heliópolis para conocer las instalaciones del que a partir de ahora será su nuevo club.

Horas después, Quique Setién hizo balance del fichaje del joven jugador azteca de 18 años en la rueda de prensa previa al choque de esta noche ante los blancos. "El crecimiento del club en esta última etapa ha supuesto la llegada de grandes jugadores. Diego se incorpora ahora con nosotros, como otros jugadores importantes que nos aporten su conocimiento. Confiamos en que su adaptación se vaya cumpliendo, aunque en este caso es un poco más especial por su juventud. Tampoco me creo unas expectativas desmesuradas porque necesitará su tiempo de adaptación y me gustaría que todos le diéramos ese margen que va a necesitar y que le vendrá bien para acoplarse a nuestra propuesta, a sus compañeros y que él pueda desarrollar su talento", indicó el cántabro, que reiteró su deseo de que Lainez se adapte bien a su filosofía de juego y rinda a un nivel alto: "El hecho de que haya llegado supone que yo he dado el visto bueno. Tomamos decisiones en la comisión y decidimos. Es verdad que tenemos otros buenos jugadores, pero hay competencia y tendrá que demostrar su talento. Hay muchas cosas que requerimos de los jugadores, tiene que aportar al funcionamiento general del equipo cosas. A veces les digo que tienen que renunciar a una parte de sí mismos para ponerlas al servicio del equipo. Todos juegan para todos. Hay que ver la capacidad que tiene para entender lo que le vamos a pedir y la capacidad para desarrollarlo. Los buenos jugadores lo pillan todo a la primera y luego veremos el estado de forma en que está. La semana que viene lo veremos en los entrenamientos".

El entrenador del cuadro verdiblanco también destacó el buen trabajo de la comisión deportiva liderada por Lorenzo Serra Ferrer para que la joya azteca se decantara por el Betis y no por el Ajax: "Eso dice mucho de la capacidad de nuestros profesionales, caso de Lorenzo o la directiva, que seguramente han trabajado muy bien para que esto se pueda producir. Estamos encantados de que puedan venir grandes futbolistas y de tener dinero, que a veces esto es importante".

El ex futbolista del América aterrizó ayer por la mañana en la capital hispalense

Por último, sobre el fichaje del mexicano, Setién recalcó la idea de que el Betis haya apostado por Lainez con una visión clara de futuro: "Yo creo que esto a mí me parece bien, que el club piense en el futuro y no a corto plazo. Si tú quieres crear algo de cara al futuro y tener estabilidad tienes que pensar más a largo plazo que en el resultado del próximo partido. Es la única manera de tener estabilidad. En este sentido, al menos desde mi llegada siempre ha sido así. Ganar el partido del próximo domingo, pero pensar en más allá para que el club y el equipo vayan creciendo deportivamente. Si pensamos sólo en el partido del próximo domingo es una exigencia que está bien, pero la realidad nos condiciona mucho".

En cuanto al Real Madrid, Setién dejó claro que espera la mejor versión de los blancos a pesar de que llegan al choque con bajas importantes: "Esperamos siempre al mejor Madrid, igual que el mejor Huesca o cualquier rival. El Madrid tiene lesionados, pero eso nos pasa a todos. No sé la medida en que les puede influir eso, pero la realidad es que vamos a tratar el partido con la máxima energía para poder ganar. El Madrid siempre es el Madrid. Estando tan mal le metieron tres a un rival (Leganés en la Copa) que le estaba poniendo las cosas difíciles. El Madrid estaba el año pasado en un momento espectacular y ahora no está tan bien, pero también nos puede pasar a nosotros".