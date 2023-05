Raúl: "Estoy preparado, pero a ver qué decide el club"

Uno de los nombres de moda en el beticismo es Raúl García de Haro, con contrato hasta 2025, después de ser una de las sensaciones en Segunda División con sus 19 goles en el Mirandés en su primer curso en el fútbol profesional. Segundo máximo realizador de la categoría, se ha ganado por derecho propio tener un sitio, o al menos poder pelear por él, en la próxima plantilla del Betis, aunque sus números han llamado la atención y la necesidad de vender de la entidad lo han puesto en el escaparate también.

"Desde que llegué al Betis yo lo dije que mi ilusión era hacerme un hueco en la primera plantilla y creo que este año he hecho las cosas muy bien. A nivel de números y crecimiento y creo que estoy preparado para estar ahí y a ver lo que decide el club", dijo en declaraciones a los medios oficiales del club, después de pasarse por el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva y charlar con Manuel Pellegrini, según se ve en las imágenes tomadas por la cámara de Atresmedia (El Chiringuito). La conversación se produjo en el campo principal de la instalación durante el cuarto de hora abierto para la cobertura de los medios de comunicación, estando también Rubén Cousillas y Alexis Trujillo.

El delantero se recupera de un esguince de tobillo que se produjo en la última jornada de la Liga Smartbank, un proceso que marcha en buena dirección: "Mi trabajo ahora mismo es recuperarme bien del tobillo y sobre todo descansar este verano y prepararme para el inicio de la temporada y ya se verá lo que pasa".

🟢🗣️ Charla de PELLEGRINI con RAÚL GARCÍA, que volverá al BETIS tras su cesión en el Mirandés.⚽🎯 El delantero ha marcado 19 goles esta temporada en #LaLigaSmartBank.📹 @Silviaverdec pic.twitter.com/WsWlU09fGA — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023

El Betis lo ha venido siguiendo toda la temporada, consciente del crecimiento del futbolista esta campaña: "He hablado durante todas las semanas antes de los partidos con Merino y es verdad que durante todo el año me han ido siguiendo", afirmó el futbolista, para quien este curso ha sido el del despegue definitivo: "Este año he crecido mucho futbolísticamente. Me he atrevido a hacer más cosas de las que aquí me atrevía, la confianza del cuerpo técnico y del club te hace atreverte a hacer más cosas", afirmó tras una temporada en la que ha notado el cambio de nivel ya en el fútbol profesional en una categoría que te exige "estar concentrado los 90 minutos". "Es una categoría muy difícil, en la que todos los equipos están muy igualados y cada minuto de partido hay que estar muy concentrado, porque en cualquier acción te pueden hacer gol".

Finalmente, Raúl le hizo un guiño a la afición del Mirandés: "Estoy muy agradecido a la gente y a la afición. Empezamos muy mal temporada, creo que estuvimos unos once partidos sin ganar y siendo últimos aún seguían yendo a animarnos al campo. Cada vez que los veías por la calle te animaban. El cariño de la gente es algo que siempre me voy a llevar de allí".