Desde que Julen Guerrero sacara la bola del Sevilla para deparar un duelo ante el Betis en los octavos de final de la Copa del Rey de la presente temporada, la Sevilla futbolera no deja de hablar de otra cosa que no sea ese partido que tendrá lugar en el Benito Villamarín el próximo sábado 15 de enero a partir de las nueve y media de la noche.

Pero antes toca Liga y el conjunto de Heliópolis, con Manuel Pellegrini al frente, sólo piensa en el Rayo Vallecano. El Ingeniero, con mucha experiencia en el fútbol, ya le ha transmitido a sus jugadores, y también lo ha hecho públicamente, que el partido más importante siempre es el siguiente y para los verdiblancos eso pasa por el Estadio de Vallecas, donde buscarán una victoria que les permita recuperar los tres puntos perdidos ante el Celta. Y es que Vallecas es lo primero.

El entrenador santiaguino no se fía de un rival invicto en su casa y su pensamiento sólo pasa en recuperar la senda del triunfo en la capital de España tras dos derrotas seguidas (Athletic y Celta) aprovechadas por sus perseguidores en esa intensa lucha que hay por jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. No quiere el cuadro heliopolitano un nuevo tropiezo, sino olvidar ese pequeño bache ante un oponente poderoso ante su público en lo que va de temporada y que de la mano de Iraola está firmando muy buenos números, aprovechando el impulso del ascenso conseguido al final del pasado curso. Por ello, y por el hecho también de jugar en un campo de dimensiones no muy grandes, requerirá el Betis de su mejor versión para obtener un buen resultado, consciente de que Vallecas es lo primero.

Los verdiblancos tendrán que salir muy intensos ante un rival que aprieta mucho al calor de sus aficionados

Y en cuanto al posible once, muy pocas dudas se le presenta a Pellegrini, merced a las numerosas bajas que tiene, ya que no podrá contar con Bravo, Pezzella, Miranda, Sabaly, Joaquín ni Willian José. La duda puede estar en quién acompañará a Guido en el doble pivote, si Guardado o William Carvalho. Por lo demás, Rui Silva estaría en portería, Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz y Álex Moreno en defensa, Guido por delante con el mexicano o el luso, Canales, Fekir, Juanmi y Borja Iglesias. Un posible equipo bético que tendrá que jugar con mucha intensidad ante el alto ritmo de juego y el fútbol intenso que practica el Rayo, que ha sumado en su casa 8 triunfos y un empate, con 19 goles a favor y sólo 3 en contra.

Entre Guardado y Carvalho debe salir el acompañante de Guido para formar el doble pivote en el centro del campo

Tendrá el Betis delante a un equipo de Iraola que ha despertado una gran ilusión entre su hinchada, aunque el preparador vasco, ex jugador del Athletic, siempre ha dejado claro que lo principal para su equipo es sellar la permanencia lo antes posible, ya que suma 30 puntos en el casillero y se encuentra no muy lejos de una permanencia matemática que de conseguirla pronto le permitiría, incluso, soñar con la posibilidad de jugar competición europea el curso venidero. En cuanto al posible once del Rayo ante el Betis, existen dos incógnitas, una en la portería y otra en la punta del ataque. Dimitrievski está siendo durante todo el curso el cancerbero titular en la portería, pero Luca Zidane, ante su buen papel en la Copa, le está poniendo las cosas difíciles a Iraola, que será, lógicamente, el que tenga la última palabra. En cuanto a la otra duda, el entrenador del cuadro vallecano ha recuperado en ataque a Nteka, que cuenta mucho para su técnico, que también tiene las opciones de Sergi Guardiola y Radamel Falcao, quienes están teniendo un buen rendimiento en lo que va de campeonato.

El cuadro bético deberá ser muy efectivo en sus llegadas a la portería de un Rayo que en casa defiende muy bien

Así se presenta el encuentro que abre una jornada dominical de la que el Betis quiere salir victorioso. El conjunto verdiblanco sólo tienen en mente el compromiso ante el conjunto madrileño y ha aparcado el derbi para centrarse en el Rayo. Sin distracciones, Vallecas es lo primero.