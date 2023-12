Real Sociedad - Betis: Enemigos íntimos, cara a cara

Trayectorias ascendentes, un juego vistoso, asentados en Europa, ganadores de títulos, entrenadores que sostienen el equipo, canteranos, conjunción de jugadores experimentados y jóvenes... Este Betis y la Real Sociedad, que se miden a parir de las 16:15, se parecen mucho en los últimos años, en los que han tenido trayectorias más o menos paralelas que los han puesto a luchar por los mismos objetivos hasta el punto de generarse una especial rivalidad entre ambos conjuntos que ahora ha trascendido más allá del césped con el cruce de comunicados y declaraciones a propósito de la negativa del club donostiarra a vender entradas a aficionados verdiblancos. Sin embargo, eso no afectará a lo que pase en el campo entre dos equipos que se han convertido en enemigos íntimos los últimos años y que vivirán un nuevo cara a cara en Anoeta, donde el Betis de Manuel Pellegrini no conoce la derrota en cuatro visitas, tres de Liga y una de Copa cuyo 0-4 aún escuece por San Sebastián.

Queda mucha temporada por delante todavía, pero lo cierto es que si bien el conjunto donostiarra llega a la cita eufórico por su pase a los octavos de final de la Champions como primero de grupo y los heliopolitanos recuperándose del palo de llegar de rebote a la Conference por su eliminación en la Europa League, la distancia entre uno y otro es de sólo tres puntos en LaLiga, por lo que en la medida en que los visitantes se hayan repuesto en estos tres días de ese palo el encuentro debe ser un duelo de tú a tú igualado entre dos conjuntos llamados a pelear por los puestos europeos.

No hay que olvidar que la escuadra andaluza acumula 11 partidos sin perder en la Liga, desde el 5-0 en Montjuïc, aunque como visitante sólo ha sumado en esa racha de uno en uno con cinco empates. De hecho, sólo acumula un triunfo a domicilio, el del estreno con el Villarreal.

Respecto a esa derrota contra el Rangers Manuel Pellegrini recupera a una pieza determinante como es Chadi Riad, que le permite recomponer el rompecabezas que ha supuesto quedarse sin centrales en Europa, de manera que Marc Roca regresará al centro del campo para mandar desde allí y darle la fortaleza de la que careció el Betis frente al cuadro escocés con la dupla Guardado-William Carvalho. Cualquiera de los dos puede repetir en la medular junto al catalán, ya que ninguno estuvo a un nivel superior al otro, pero a quien juegue seguro que el técnico le exigirá más ritmo para que los realistas no lo pasen cual aviones tal y como sucedió el pasado jueves lo que hizo que el equipo perdiese el control en el medio.

Más claras están otras posiciones. Assane repetirá por la derecha porque la competencia de Luiz Henrique no existe y Ayoze en la otra banda. Por detrás del canario en el sistema de rotaciones del Ingeniero le tocaría el turno a Abner, pero hoy por hoy Miranda es una apuesta mucho más segura en defensa y en ataque entendiéndose a la perfección con Ayoze y con el parón navideño a la vuelta de la esquina no hay razón para que no pueda jugar dos o tres partidos de forma consecutiva, especialmente cuando su futuro está en el aire y no estaría mal exprimirlo al máximo mientras vista de verdiblanco.

Arriba, ante la sequía y los problemas cara a gol de Borja Iglesias, pocas dudas hay en que Willian José se medirá con uno de sus ex equipos en España con Isco dirigiendo las operaciones en la creación de juego de ataque. El mayor problema del Betis en la parcela ofensiva no es la generación de ocasiones realmente, sino afinar la puntería, algo que ante un conjunto como la Real Sociedad puede marcar la diferencia entre sacar un resultado positivo y encadenar otro partido sin ganar, que sería ya el quinto en los últimos seis partidos, con la excepción de la remontada in extremis en Copa frente al Villanovense.

La Real, por su parte, llega con mejores sensaciones tras empatar contra el Inter y esperar rival en los octavos de la Champions como líder de grupo. Ali Cho, por el que el Betis también estuvo interesado en su día, vuelve a la convocatoria después de superar su lesión, mientras que siguen de baja Barrenetxea y Brais Méndez. Las novedades son las altas de Oyarzabal y Le Normand tras su ausencia en la última lista liguera en Villarreal.