El entrenador de la Real Sociedad, Imanol, ha informado este viernes de que Zurutuza y Rubén Pardo están lesionados y no podrán ser convocados para el partido contra el Betis, mientras que Aritz Elustondo también tiene problemas físicos y su participación es dudosa.

El técnico ha indicado, en una rueda de prensa, que Zurutuza sufrió una contractura y Rubén Pardo no ha podido entrenar en los últimos días, mientras que el concurso de Aritz se decidirá tras observar los resultados de una ecografía y conocer "sus sensaciones".

Si definitivamente Aritz Elustondo no llega al domingo, Imanol deberá rehacer la defensa, ya que Diego Llorente tampoco podrá jugar al haber sido expulsado en la jornada anterior. Aunque Modibo Sagnan lleva tiempo entrenando con el equipo tras su lesión, Imanol ha dejado claro que no lo ve preparado y con ritmo suficiente aún para debutar y ha afirmado que Igor Zubeldia puede jugar de central, al igual que Nacho Monreal o el joven del filial Aritz Aranbarri.

Respecto a los problemas de Zaldua, quien indicó que arrastraba molestias y no se encontraba al 100%, Imanol ha dicho, en tono distendido, que el lateral "es un quejica" y que todos los jugadores tienen algún dolor a estas alturas de la temporada. "Está al 100%", ha abundado.

Pese a las dos últimas derrotas, Alguacil no se muestra preocupado: "Hemos perdido dos partidos pero las sensaciones no han sido malas sobre todo en el último partido. En mi opinión se hizo un buen encuentro, muchas cosas positivas y también otras que hay que mejorar. No hay preocupación".

Respeta al Betis y sobre todo a su capitán Joaquín, un futbolista "que está jugando mejor con el paso de los años y que ha hecho méritos más que suficientes para estar donde está". No cree que su rival venga apremiado por la clasificación pues "en dos partidos das un salto", ha valorado su "calidad" y la labor de su entrenador, "que ha variado un poquito el estilo de un equipo que juega bien desde atrás combinando, sabe jugar vertical...tiene un gran potencial".

"Por lo que yo le he visto tienen que estar tranquilos y aunque no hayan comenzado bien en cuanto a puntos, se les ve seguros jugando", concluyó Imanol.