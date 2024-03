Resurgir ante una orquesta

El bético no debe caer aún en el desánimo. Es cierto que atraviesa el equipo de Manuel Pellegrini una de las peores rachas que se le recuerdan. Tres derrotas consecutivas no es algo que el aficionado verdiblanco de estos tiempos esté acostumbrado a digerir, pero diversas circunstancias llevan al conjunto que adiestra el experimentado técnico chileno a afrontar el reto de volver a levantar el vuelo manteniendo la misma ilusión de antes. No hace mucho que la parroquia heliopolitana vibraba viendo a su equipo hacer doblar la rodilla a un grupo que entonces era una especie de cohete de fútbol y verticalidad como el Athletic. Ahora, tras los sopapos sufridos frente a Atlético, Villarreal y Rayo Vallecano, toca apretar los dientes y demostrar que lo de este marzo, en pleno idus del mes inspirado en el planeta Marte, ha sido un accidente en toda regla.

El parón ha servido para reflexionar para todo aquel que haya sentido la obligación de hacerlo. Europa es posible aún, aunque, lógicamente, estos tres tropiezos seguidos han complicado un objetivo que ahora tiene a cuatro puntos, los que lo separan de la Real Sociedad, equipo que ocupa plaza de Conference. La Europa League sí que se antoja ya imposible, pero es que en esa pelea se ha disparado ese cohete al que antes mencionábamos y que habita en San Mamés y la sorpresa del año, una orquesta perfectamente afinada que durante muchas jornada fue ese líder que desafió el orden futbolístico establecido y que de ese impulso va a romper, sin lugar a ningún tipo de duda, en un equipo de Champions.

Con el recuerdo imborrable de la figura sin par de Manuel Ruiz de Lopera en una Semana Santa atípica y torrencialmente lluviosa, el Betis se agarra con fuerza a sus opciones en Montilivi consciente de que esa racha fatídica lo ha convertido junto al Granada en el peor equipo de la Liga en el mes de marzo. Los nazaríes ya han caído en esta jornada en el estreno de Sandoval y los béticos esperan recibir alguna ayuda divida por intercesión del que fuera su presidente proveniente de su amado Gran Poder. Seguro que por el genial dirigente de El Fontanal no quedará.

Pellegrini, por si acaso, se agarra a lo terrenal y, sabedor de lo que va a tener enfrente, ha preparado un partido que le otorgue ciertas opciones. El Girona, que no atraviesa su mejor momento y que ha caído en sus tres últimas salidas ante Athletic, Mallorca y Getafe, sí ha mantenido su fortaleza en casa. Es el cuarto mejor equipo de local y, pese a las bajas (como la del extremo Savinho), Míchel ha logrado reunir una orquesta de músicos que tocan de memoria.

Mala racha Las derrotas ante Atlético, Villarreal y Rayo han dejado muy tocadas las opciones de pelear en firme por Europa

Rival a la baja El Girona ha sumado en las cinco últimas jornadas 3 de las 5 únicas derrotas que lleva, pero sigue siendo muy peligroso

Claro que Pellegrini también tiene que lidiar con ausencias importantes. A las ya conocidas de Marc Roca, Bartra y Sabaly se unió, según confirmó el propio técnico santiaguino, Bakambu. Y esto nunca viene bien además justo después de un parón por los partidos de selección tratándose de un técnico que es muy fiel a una filosofía que le ha costado puntos al Betis en otras ocasiones y que suele llevar, si puede, a rajatabla: la de reservar de salida a los hombres que han tenido viajes, partidos internacionales y todo lo que ello conlleva. No obstante, privar al Betis ahora mismo de gente como Pezzella, Johnny Cardoso o Guido Rodríguez por este mandamiento en la tabla de Moisés particular del chileno puede resultar arriesgado con el actual estado de la plantilla.

También es otra incógnita cómo está un hombre con magia como Isco, un jugador que debe mostrar al Betis la luz que necesita para salir de la penumbra en la que ha entrado. No es el mejor día por la entidad del rival, pero precisamente en las citas de altura es donde se ve a los grandes equipos.