Pellegrini, en busca de retomar la senda de la victoria: "Venimos de tres derrotas y no podemos estar conformes"

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la antesala del encuentro frente al Girona de este domingo. El Ingeniero, que confirmó cuatro bajas para la visita a Montilivi, confesó que mantiene "una relación muy fluida" con el club, además de analizar a su próximo rival y las claves para obtener el triunfo en tierras catalanas.

"El equipo se ha preparado bien. Perder antes de un parón de selecciones nunca es bueno. Tenemos que exigirnos, dar un paso más. El objetivo está al alcance pero no está logrado. Hay que tener la mentalidad para conseguir el objetivo. Hay que seguir hasta el final para la clasificación para Europa", comenzó indicando el técnico chileno.

Confianza para obtener los tres puntos

El entrenador verdiblanco aprovechó para analizar el rendimiento de su equipo: "Seguramente los puntos que echamos de menos han sido con equipos importantes, como Girona, Real Sociedad fuera de casa o Real Madrid. Nosotros intentamos nuestro fútbol independientemente del rival con el que juguemos. Vamos a buscar al Girona desde los primeros minutos. En la ida empatamos en un buen partido. Ellos están haciendo una gran temporada excepcional, pero eso no significa que no tengamos confianza para buscar los puntos".

Al ser cuestionado por una posible falta de entendimiento con la entidad, Pellegrini fue contundente: "No tengo ninguna promesa incumplida. Mantengo una relación muy fluida con el club en estos tres años, casi cuatro. Puede haber alguna diferencia en cosas donde es imposible que sólo haya una opinión. No hay ningún problema con el club. No sé de dónde sale esta noticia".

"Siempre se están haciendo charlas. Veníamos de tres derrotas y no podíamos estar conformes. Cada uno da su opinión de lo que nos falta. El espíritu de grupo se mantiene. Si no nos ha alcanzado por juego, ha sido por otros aspectos. Todavía nos quedan nueve partidos más para lograr el objetivo esta temporada", respondió el chileno al ser preguntado por la charla posterior a la derrota en Vallecas.

Isco y Fekir podrían jugar juntos de inicio

No quiso dar pistas Pellegrini acerca de su once inicial, concretamente con las incógnitas de Isco y Fekir: "Ya vamos a ver los que comienzan jugando. Isco está recuperado y Nabil se encuentra mejor, ahora con más minutos, estuvo casi un año sin jugar. Veremos si parten juntos, uno antes y otro después..."

Finalmente, el técnico se refirió a Claudio Bravo, quien volvió a los terrenos de juego con la selección chilena: "Bravo es un jugador muy importante. Las lesiones no le han permitido tener continuidad. Jugar con Chile dos veces le ha venido muy bien. Está en competición con Fran Vieites y Rui Silva para ver quien juega domingo tras domingo".