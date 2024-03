Las tres bajas en el Betis para el duelo frente al Girona

El Betis de Pellegrini se ha ejercitado en la mañana de este sábado antes de viajar hacia Girona. El conjunto verdiblanco, que se ha entrenado bajo la lluvia en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, quiere resarcirse en tierras catalanas de las tres últimas derrotas consecutivas, lo que ha provocado que la Real Sociedad haya obtenido cuatro puntos de distancia sobre los béticos.

La sesión del cuadro heliopolitano ha tenido noticias de última hora, pues los pupilos del Ingeniero han llevado a cabo su entreno con tres bajas. Marc Bartra, Marc Roca y Youssouf Sabaly han sido los futbolistas ausentes en el entrenamiento de este sábado, por lo que los otros 21 futbolistas de campo restantes están en condiciones para poder jugar en Girona. El central catalán está cerca de su reaparición, aunque en el Betis no tienen prisas para acelerar su regreso, ya que su lesión, producida hace unos seis meses, fue de especial gravedad en el tendón de aquiles, circunstancia que aún no le ha permitido retornar.

Roca, Sabaly y Bartra, las ausencias

La principal duda a lo largo de la semana venía siendo Marc Roca, quien apenas ha completado un par de entrenamientos con el grupo y este sábado no se ha ejercitado, por lo que todo apunta a que no está en condiciones para participar en Girona. El centrocampista catalán, ahora en bajo estado de forma tras una primera mitad de curso sensacional, tenía unos problemas en el tobillo de los que aún no está del todo recuperado.

Por otra parte, también han participado junto al grupo futbolistas como Bellerín o Chimy Ávila, que no estuvieron disponibles hace dos semanas en Vallecas y sí estarán operativos para competir frente al Girona. El catalán tenía unas molestias musculares, mientras el argentino cumplió sanción. La última baja, Sabaly, se perdió la visita a Vallecas debido a unas molestias, no ha participado en la sesión previa a Montilivi y, salvo giro inesperado, será baja.

En última instancia, internacionales como Johnny, Guido, Pezzella, Chadi Riad, Abde, Assane Diao o Bravo han sido otras de las figuras que se han entrenado a las órdenes de Pellegrini en la jornada matinal de este sábado.