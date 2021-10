Rodri: "Al Betis lo quiero mucho"

Rodri Sánchez se encuentra feliz en el Betis. El atacante, que ha sido una de las novedades de la selección sub 21 para los enfrentamientos ante Eslovaquia e Irlanda del Norte, se está consolidando en los planes de Manuel Pellegrini, por lo que ahora mismo sólo vislumbra un futuro en verdiblanco.

"Ojalá pueda estar siempre en el Betis y juegue toda la vida en él. Me ha dado la estabilidad a base de minutos, renovaciones... al Betis lo quiero mucho", expresó Rodri en El Larguero. "Ningún equipo me lo ha dado esa confianza y el Betis me la ha dado desde el primer minuto y yo quiero mucho al Betis", añadió el atacante, que atraviesa por un buen momento.

Tras pasar por las canteras de numerosos equipos -Atlético de Madrid, Barcelona, Espanyol o Deportivo-, Rodri se ha asentado en el Betis, en el que ha ido ascendiendo desde el juvenil al Betis Deportivo y ahora al primer equipo. "Mi padre y mi madre han hecho mucho para que esté donde estoy", indicó el bético sobre esa peculiar trayectoria en las categorías inferiores.

"Son muy buenos jugadores y han estado a gran nivel gracias a que el trabajo y la colaboración de sus compañeros les permite desplegar su talento y categoría, con ello brillan muchos más porque están rodeados de buenos futbolistas", comentó el seleccionador sub 21, Luis de la Fuente, sobre Rodri y Sergio Gómez, dos de los jugadores destacados en el triunfo ante Irlanda del Norte. "Ojalá algún día me llame Luis Enrique, por qué no", finalizó Rodri, la nueva promesa de la cantera bética.