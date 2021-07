Rui Silva: "El Betis siempre fue mi primera opción"

El Betis ha presentado a Rui Silva, el portero portugués que ha llegado con la carta de libertad, y que aumenta la competencia. "El Betis siempre fue mi primera opción", ha asegurado el portugués, que considera que da un paso adelante en su carrera.

"Lo primero que quiero es agradecer las palabras del presidente y de Antonio. Es un proyecto muy ilusionante de llegar a este gran club, llego con la máxima responsabilidad, para dar lo mejor de mí, ser lo más profesional cada día. Es un paso adelante en mi carrera, y quiero dar las gracias a los que me ayudaron estos meses para tomar la mejor decisión. Estoy muy contento de llegar al Real Betis Balompié", ha indicado el meta, que ya había tenido contactos con Antonio Cordón: "Lo conozco de hace mucho tiempo, he trabajado con él. Sabía de mis cualidades futbolísticas, cuando hablé con él, tenía interés en mi fichaje. Estoy agradecido por su trabajo".

Competencia

"Para los porteros es importante, es sana, Bravo tiene un trayecto en el fútbol mundial. Estoy contento de poder aprender de los mejores".

Apuesta por el Betis

"Tengo el perfil para jugar en este equipo, me gusta salir con el balón desde atrás, me gusta jugar con los pies. La clave fue el proyecto, me ilusionó mucho desde el primer momento. Es un club que me motiva, es histórico, con una exigencia alta, esa exigencia es necesaria para seguir creciendo como jugador. He tenido otras ofertas, pero estaba seguro de que el Betis sería el paso siguiente en mi carrera".

Jorge Molina y William

"Hablé con ellos, me transmitieron que es un gran club, que te exige, pero que es importante para crecer. Que tiene una afición impresionante y una ciudad muy bonita".

Afición

"Es una pena que los dos partidos que he jugado aquí no había público, espero que este año pueda haber mucha gente, me han dicho que es una locura. Los vamos a necesitar".

Joaquín

"Es un gran ejemplo, un gran capitán, su trayectoria habla por sí sola".

Propuestas

"De las ofertas las estudié con mi representante, mi foco era terminar muy bien en el Granada. Ellos hacían su trabajo desde fuera. Estudiamos las mejores opciones, de lo que había, el Betis era mi primera opción. Muy contento de llegar aquí".

UEFA

"Fue un año muy bonito y para el Granada, jugando ese tipo de partidos y cada tres día te exige pero creces como jugador. El Betis tiene jugadores con experiencia, son partidos intensos".

Objetivo

"Puedo hablar de la temporada pasada, lo que nos motivaba era el partido siguiente, ganar el siguiente".