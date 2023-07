Satisfacción en el Betis con la primera fase del mercado

Después de la presentación de Marc Roca, Bellerín y Ayoze, Ángel Haro, presidente del Betis, y Ramón Planes, director deportivo de la entidad, repasaron la actualidad del mercado de fichajes y la plantilla, fundamentalmente, después de una primera fase en la que se han dado 13 movimientos entre llegadas y salidas, aunque Haro apuntó que "todavía habrá alguna salida para estar en el límite que impone LaLiga".

En este sentido, el máximo dirigente verdiblanco también se refirió a la posibilidad de la ampliación de capital, ya que “como administrador del club es algo necesario”. “No hacerla limitaría el crecimiento deportivo e institucional de la entidad, pero no es una decisión del consejo de administración, sino de los accionistas”.

Planes fue protagonista, ya que el mercado manda. El directivo demostró su satisfacción por cómo se están desarrollando hasta ahora los movimientos, aunque es consciente de que “una buena dirección deportiva tiene que tener su hoja de ruta clara y la capacidad de adaptarse al mercado”. “Estamos contentos a día de hoy cómo está la plantilla reforzando posiciones importantes como el eje central de la defensa. Lo que queríamos conseguir en la primera fase ya lo tenemos y ahora seguiremos trabajando para confeccionar una plantilla de un nivel alto para dar un paso más. La clave es que el mercado no te lleve, sino ir a donde tú quieres ir”, destacó Planes.

No habló de nombres propios, pese a ser cuestionado por William Carvalho, Fekir y Lo Celso. De los primeros dijo que es positivo que se hable de nombres de jugadores del Betis, porque indican el nivel, pero que no hablará de hipótesis, mientras que del argentino señaló: “El Betis está en un proceso de crecimiento y eso se consigue incorporando a nuevos jugadores. Futbolistas que ha estado aquí siempre quiere volver, como Álex Moreno que me lo dijo cuando me lo encontré aquí. A día de hoy no toca hablar de Lo Celso. Es un jugador de mucho nivel, pero tenemos que estar atentos a cualquier posibilidad por si aparece la opción. Ahora estamos en un momento de mercado muy temprano”.

PLANES "No es el día de habar de Lo Celso; el Betis estará atento al final del mercado, cuando aparecen oportunidades"

HARO "Todavía se tienen que dar plusvalías para estar en el límite que nos impone LaLiga, se haga o no la ampliación de capital"

Sin embargo, Planes tiene claro que reforzar esa posición tras la marcha de Canales es fundamental: “La posición de Canales es clave. En el perfil de estilo del Betis es un puesto fundamental. Pellegrini tiene un estilo definido de juego siendo muy protagonista del balón y la marcha de Canales debe ser cubierta. Como hemos demostrado con Marc, Bellerín y Ayoze, hemos estado convenciendo a los futbolistas de que éste es un muy buen proyecto. Son las armas que vamos a utilizar ahora o más adelante cuando se vaya acercando el final del mercado”, explicó.

Ahora puede ralentizarse todo, aunque se esperan movimientos, ya que Haro confirmó que todavía hay que rebajar más el límite salarial. “Todavía se tienen que dar plusvalías que aún no se han dado”, indicó el presidente al tiempo que Planes exponía que “la paciencia es una virtud de una buena dirección deportiva”. “A veces hay que ser valientes para tomar una decisión al ver una oportunidad, pero hay que jugar con ese punto de calma y tranquilidad, porque la experiencia nos dice que en los últimos días de mercado pueden aparecer oportunidades interesantes y hay que estar pendientes a ellas”.