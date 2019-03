El futbolista del Betis Sergio Canales está acaparando la atención en su primera convocatoria con la selección española absoluta, fruto de su gran temporada con los verdiblancos.

Pero, sobre todo, llama la atención el afán de superación de Canales tras sus lesiones en la pierna izquierda. Así, en una entrevista en los medios oficiales de la RFEF el cántabro ha expresado o siguiente: "No me considero un ejemplo ni mucho menos, sí puedo ayudar a gente a verse reflejados en momentos duros y bajón a seguir trabajando, luchar siempre y al final en esta vida no sirve de nada rendirse. En ningún caso y en ningún momento. Si luchas estás más cerca de conseguir cosas bonitas. Y no sabes hasta dónde puedes llegar pero si es con trabajo será más gratificante".

Canales ha explicado también el porqué del tatuaje que tiene en la rodilla: "Al final de la recuperación la cicatriz se me quedó bastante más llamativa que en la otra pierna y con mi mujer y unos amigos me dieron la idea. Me lo estuve pensando y para buscar algo gracioso, que no todos los recuerdos sean malos sino al revés".

Por último, Canales ha mostrado su satisfacción por haber sido seleccionado por Luis Enrique: "Ha sido mucho tiempo, mucho trabajo, he pasado por todas las categorías inferiores y ha sido un sueño poder estar en una concentración con la absoluta. Mucho tiempo, mucho trabajo pero al final es lo que tenemos que pasar todos para estar aquí".