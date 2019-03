Canales: "He dado un paso más en mi carrera"

Sergio Canales, centrocampista del Betis, ha sido el protagonista en la concentración de la selección española, que comenzó ayer su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "He dado un paso más en mi carrera", ha indicado el cántabro, después de que su excelente temporada en el equipo verdiblanco le haya hecho un hueco en los planes de Luis Enrique.

"Estar en la selección es un premio enorme después de todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí. Cuando lo transmití a mi familia y a los amigos y compañeros que me rodean fui muy feliz. Les ha generado mucha ilusión y eso es algo increíble para mí", ha indicado Canales, que ha expresado la ilusión de este momento: "Cualquiera que venga aquí se lo debe tomar como un premio. Voy a dar el 200%. Poder disfutar de esto es una maravilla".

Se le ha preguntado a Canales por su estado de forma después de las graves lesiones que ha pasado durante su trayectoria en la élite. "He dado un paso más en mi carrera. Tengo más energía, más maduro y más fuerte en el campo, más capacitado defensivamente y a la hora de superar líneas. Después de cada lesión he sido un jugador diferente. Me siento más fuerte en todos los aspectos. He aprendido mucho y entiendo mejor las necesidades del equipo", ha manifestado el verdiblanco.

Sobre el estreno de la selección en la fase de clasificación, Canales ha dejado clara la mentalidad del grupo. "Vamos a salir a ganar cada partido. Así nos lo ha transmitido el master. Se nota la ilusión en el vestuario. Somos favoritos para la Eurocopa 2020 y queremos ir a por ella", ha indicado el bético, que ha finalizado insistiendo en la importancia de esta llamada: "Valoro muchísimo poder estar aquí. Siempre quiero pensar en grande, y ahora lo importante es estar aquí y dar lo mejor en todo".