Sergio Canales: "Me imaginaba retirándome en el Betis, pero en el fútbol hay ciclos y circunstancias"

Hace unos días se cumplieron exactamente siete meses desde que Sergio Canales abandonara el Betis. El pasado 24 de julio, la entidad verdiblanca oficializó su marcha a Rayados de Monterrey, donde en estos momentos prosigue su carrera futbolística. El cántabro salió entre lágrimas y confesando que se trataba de una decisión muy meditada durante el curso pasado, dejando un evidente sabor agridulce entre la hinchada bética.

En una entrevista para Marca, el medio centro de 33 años se ha referido a su salida del Betis y cómo se encuentra en tierras mexicanas, además de sincerarse acerca de los mejores técnicos que le han dirigido en el transcurso de su dilatada trayectoria profesional, marcada por sus dos graves lesiones de ligamento cruzado.

La honestidad de Canales

Después de cinco campañas defendiendo el escudo de las trece barras, Canales partió hacia México en un momento inesperado del pasado mercado veraniego, aunque el talentoso futbolista mantiene que fue la decisión correcta: "Sentía que antes de terminar la temporada, era el momento de partir. Creía que era el momento de que ya se había terminado el poder seguir dándole todo lo que le tenía que dar al Betis. Era lo más honesto por mi parte, necesitaba serlo, no sólo conmigo, sino también con el club y con una afición que me dio tanto", admite.

Pese a ello, Canales insiste en que su idea siempre se mantuvo en retirarse jugando en el Benito Villamarín: "No me imaginaba el no acabar mi carrera en el Betis. Lo tenía todo allí, era súper feliz. Es un club que quiero muchísimo y que sigue siendo parte de mí, pero en el fútbol hay ciclos y circunstancias, aunque uno no quiera".

Imanol Alguacil, el entrenador que más le ha marcado

"Le debo muchísimo al Betis, tanto a ellos, como a todos en los que he estado. Estoy muy agradecido con todos los sitios, cómo me han tratado, lo que me han hecho crecer. Y al Betis en especial", reconoce el cántabro, quien valora de forma especialmente positiva la forma de trabajar de Imanol Alguacil, actual técnico de la Real Sociedad: "Coincidí con él prácticamente seis meses, pero me encantó. Su manera de llevar al vestuario, su manera de exigir, su manera de afrontar cada partido y su manera de sacar máximo rendimiento".

En última instancia, Canales expone su felicidad en plena travesía futbolística por La Liga MX, en México: "Es una experiencia increíble y me tomo como un regalo el haber podido venir aquí. Tampoco hay, o tenía muchos jugadores españoles que hayan venido aquí, o que yo conociese personalmente, había un desconocimiento, pero la verdad que estoy encantado".