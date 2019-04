Serra Ferrer aplaza todos los debates del Betis

La victoria ante el Villarreal ha traído calma al Betis. "Era un partido clave", indicó el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, en los medios oficiales del club. Un nuevo traspié hubiera alejado al equipo verdiblanco del objetivo europeo, con la tensión que hubiera generado esa situación en el entorno del club antes del derbi del próximo sábado. Pero como el resultado fue positivo, los debates se aplazan y con ese mensaje compareció Serra, que confía en que el cuadro heliopolitano acabe logrando la clasificación continental.

"¿Dimitir? Nunca dije esto, es evidente que no lo he pensado. Pienso en colaborar, en aportar todo lo que pueda. A partir de aquí ser un bético más y no molestar. Apoyar hasta el final de temporada, que es evidente que tendremos que repasar lo que hemos hecho, lo que podríamos hacer, lo que pudimos hacer y no hicimos. Todo esto es lo que me ilusiona", indicó el balear, que también zanjó cualquier debate sobre Setién en este momento: "La comisión deportiva la formamos tres personas, las cosas salen de una manera consensuada, a pesar de que cada uno tiene su criterio y su punto de vista. Ésa es la riqueza de una comisión, que se pueda hablar, se pueda decir lo que uno piensa, siempre en bien del Betis, no el bien de uno mismo o de una cosa que no sea favorable al Betis. Un club serio, un club organizado, estructurado, que aspira a crecer y ser más grande tiene que ser respetuoso con el trabajo de los profesionales. Habrá un momento en el que analizaremos bien si no se han conseguido objetivos que en un principio parecíamos alcanzar, no sólo en la parte técnica sino también en la comisión deportiva. En todas y cada una de las áreas la autocrítica tiene que estar presente".

Precisamente, el balear mostró su lado más autocrítico a la hora de valorar la planificación y las decisiones tomadas en la confección de la plantilla. "Siempre puedes mirar que las cosas se podrían haber hecho algo mejor. El presidente, como el consejero delegado y yo, sabíamos perfectamente las posiciones que podíamos mejorar o reforzar, teniendo una plantilla de un nivel muy bueno. De principio, consensuamos con el míster no tener una plantilla demasiado amplia. También pensamos en que los chicos que se están formando en el fútbol base tengan esa oportunidad. No hemos tenido la suerte de consolidar a ninguno de los nuevos que van saliendo", manifestó Serra, que explicó los casos del lateral izquierdo y del delantero: "Pensábamos que a Júnior no lo podíamos frenar con otro futbolista de gran nivel y consensuamos con el míster que Tello podría hacer esa función. La desgracia es que tuvimos dos lesiones largas, se produjo un punto negativo. En la delantera empezamos con los tres que nos dieron un buen rendimiento. No fue como pensábamos, no encontramos un titular indiscutible, ese futbolista que necesitábamos con el acierto con el juego de cara la finalización. A lo mejor nos equivocamos en dejar salir a Sanabria antes de tener firmado a otro, pero la insistencia del jugador, la posibilidad de colocarlo en un equipo que tenía interés y con la certeza de que podríamos traer otro delantero centro, pero no se dieron las posibilidades. Vino Jesé, que no es un delantero centro nato, pero sí tiene talento suficiente para sumar con el resto".

Ese asunto del delantero también ocupa ahora a Serra. "Firmar un delantero centro que te meta goles en el mismo momento que llega no es fácil. Es lo más caro que hay en el fútbol profesional. El bético lo que quiere ver no son buenos despachos sino buenos futbolistas. Se están buscando alternativas y sin despreciar a lo que tenemos. Un futbolista no deja de ser bueno a malo por tres partidos o por una temporada. Tenemos que tener en valor a los futbolistas que tenemos, empezando por Sergio León, Loren, o Jesé", señaló Serra, que mostró su confianza en el equipo para alcanzar una posición europea: "Había que llegar al tramo final de la competición bien colocados para conseguir el objetivo definitivo, que es competir otro año seguido en Europa. Estamos en una posición muy buena para lo que son estos siete partidos últimos que nos restan. Si estuviéramos a seis puntos de la UEFA sería más difícil. Te puede salir un año muy bueno y meterte entre los cuatro primeros, pero hoy por hoy no debe ser una exigencia".