Setién, ante un nuevo ciclo

“ El nivel de la plantilla ha subido, es un equipo ahora más equilibrado y con la capacidad en algunos futbolistas de entender mejor lo que hacemos. Esto nos permite adoptar variantes que ya adoptamos el año pasado y que a veces no son fáciles de desarrollar. Siempre que podamos controlar por abajo y desde atrás lo vamos a hacer”, aseguró ayer Setién en Canal Sur Radio, que colocó algunos ejemplos del derbi para ahondar en esta cuestión: “Cada partido es diferente y lo planteamos también viendo al rival. Antes no lo hacía tanto. El otro día salimos con Tello más arriba y colocamos a Mandi ahí más a la derecha entendiendo que les iba a costar a ellos más hacernos la presión”.

También deberá Setién priorizar los encuentros. No sólo elegir a los jugadores más adecuados por sus características para un determinado partido, sino también que la vistosidad de los duelos de la Liga Europa no se anteponga a la importancia del campeonato liguero. “Queremos mantener al Betis ahí muchos años y eso te lo da la Liga. Hay que hacer equipos muy compensados para llevar todas las competiciones hacia delante”, indica Álvarez.

El técnico responde a Caparrós para un derbi que aún sigue vivo

Diez días después, el derbi sigue coleando. Si Joaquín Caparrós, director deportivo sevillista, aseguró ayer en Estadio Deportivo que “Quique (Setién), como es un purista del fútbol, no le gusta ganar como ganó, y por lo tanto dijo que podíamos impugnar el partido”, el técnico verdiblanco respondió horas después. “Todo el mundo quiere ganar, un partido puedes ser peor pero no vas a ganar muchos así. El otro día el Sevilla no fue mejor que nosotros y lo normal es que pierda. No tengo nada que decir de Caparrós, cumple un papel, alimenta la voracidad de los medios y ese sector de la afición que puede seguirlo. Yo soy exhaustivo para que mi equipo haga las cosas bien, pero gilipollas no soy. Él puede decir lo que quiera. Yo llevo las conversaciones de fútbol a lo real, no a lo ficticio”, afirmó Setién en Canal Sur Radio, donde también expresó su opinión sobre la jugada polémica con Roque Mesa: “Yo pitaría falta, la tarjeta y luego puedo valorar que Pau (López) hace un exceso que podía haber llevado una amarilla. Si nos ponemos a rearbitrar el partido, hay una jugada en el minuto tres y pico que Sergi Gómez obstruye y agrede a Canales cuando el balón está lejos y luego le pisa el pie. Se produce delante de Machín, del asistente y del cuarto árbitro. Si nos ponemos a rearbitrar…”.