Sokratis, un aterrizaje difícil en el Betis y su futuro en el aire

No fue fácil la llegada de Sokratis al Betis, un fichaje que parecía hecho, que quedó después descartado y que se volvió a retomar cuando ni el jugador ni e club encontraron mejores opciones y estuvieron condenados a entenderse. A sus 35 años al central le llevó un tiempo coger el ritmo de competición y la marcha de Chadi Riad a la Copa de África le abrieron las puertas de la titularidad. Respondió bien a la confianza depositada en él por Manuel Pellegrini, con sus puntos fuertes y los débiles, especialmente la velocidad, aunque ya ha jugado once partidos oficiales de verdiblanco, uno de ellos en la Copa del Rey.

El veterano central repasó en una entrevista al portal heleno Sport24 su paso por Heliópolis relatando, entre otros asuntos, sus dudas iniciales a jugar en España. "Cuando regresé a Grecia dije que jugaría otros tres años. Me sentía bien en el campo. Cuando llegó la oferta del Betis me vi obligado a pensarlo. Era una Liga en la que no había competido y cerraría el círculo. Es muy difícil ir a cuatro ligas extranjeras (Bundesliga, Seria A y Premier League) y jugar contra muy buenos equipos. No es algo que se vea todos los días", indicó el defensa, enamorado ya de la ciudad, el club y su afición: "Me ha conquistado que me quieran mucho y me respeten. Hay muy buen equipo. Tengo un entrenador que es buena persona y su trayectoria lo dice todo. Al venir aquí me demuestro a mí mismo, porque no tengo nada que demostrarle al mundo, que con 35 ó 36 puedo jugar al máximo nivel. Es una recompensa puramente individual", afirmó.

Como ya hiciera en la televisión del club, sólo una circunstancia personal hace que Sokratis no sea 100% feliz: "La ciudad es muy bonita y las condiciones son ideales, el equipo me acogió incluso mejor de lo que esperaba. Me siento bien. Pero extraño Grecia, porque mi familia está allí".

El jugador griego llegó en octubre para cubrir las bajas del lesionado Marc Bartra y la venta de Luiz Felipe y tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, aunque su futuro no es algo en lo que piense ahora: "No es algo que me dé miedo. Aunque deje el fútbol, no se detendrá mi vida diaria en el deporte. Es difícil romper con algo que has estado haciendo durante 20 ó 25 años".