Sokratis confirma su salida del Betis y la retirada a final de temporada: "Seré verdiblanco para siempre"

El zaguero Sokratis Papastathopoulos ha confirmado en la noche de este sábado su retirada del fútbol al final de esta temporada. El griego, que llegó a Heliópolis como agente libre a finales de octubre por la marcha de Luiz Felipe, ha cumplido con creces sobre el terreno de juego a sus 35 años. Además, su sentido del humor y su imponente personalidad le han convertido en una pieza angular dentro del vestuario verdiblanco, donde lamentan su marcha.

En una carta publicada a través de su cuenta de Instagram, el heleno ha transmitido su marcha del club bético y su retirada al término del presente curso. La principal razón ha sido la distancia con su familia, pues Sokratis reconoció hace unos meses que vive solo en la ciudad mientras sus hijos junto a su mujer permanecen en Grecia.

La íntima carta de Sokratis al beticismo

"Octubre de 2023. Tomé la decisión de aceptar la oferta para unirme a este equipo. Era una gran oportunidad, un cambio de país, de Liga, de casa. El Betis se convirtió en una familia para mí. Todo el mundo me recibió como si llevara años aquí. Me encantó la ciudad, este equipo... El Betis. Pero mi vida lejos de mi familia es lo que me fuerza a que este viaje llegue a su fin. Pero para poner un final feliz a mi carrera en el fútbol nada mejor que mi trayectoria acabe como jugador del Betis y jugando en La Liga española", anuncia el griego en sus redes.

"Me gustaría agradecer a todo el mundo que me ha acompañado en este viaje: mis compañeros, todo el staff, el entrenador que creyó en mí desde el primer día y me hizo sentir que pertenecía a esta familia como si llevara años aquí y a la dirección del club que me eligió para esta aventura de ayuda al equipo. Y, por supuesto, a todos los béticos por vuestro apoyo en las victorias y en las derrotas.Me quedan dos partidos vistiendo esta camiseta, dos partidos muy importantes... el primero mañana, en el que lo daremos todo para ganar. ¡Os espero a todos allí. Gracias, béticos. Verdiblanco por y para siempre", concluye Sokratis en su comunicado.