Sokratis, la cuarta baja en el Betis para viajar a Valencia

El Betis se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de viajar hacia Valencia. El conjunto verdiblanco pondrá rumbo a tierras valencias en la tarde de este viernes con el objetivo de puntuar, pues una derrota distanciaría a los ches en cinco puntos, una ventaja difícil de remontar a falta de seis jornadas ligueras.

El conjunto verdiblanco se ha entrenado con las bajas de Héctor Bellerín, Chimy Ávila y Marc Bartra, quienes no estarán disponibles para Manuel Pellegrini. El lateral catalán sigue sin recuperarse del proceso febril, al rosarino aún le restan varias semanas después de su lesión en los isquiotibiales y Bartra todavía no está listo, pues no se encuentra en un buen estado de forma tras casi siete meses de lesión.

Además, Sokratis ha sido la cuarta ausencia de la sesión debido a su proceso febril. Aunque el griego se ejercitó con el grupo ayer jueves, aún no se encuentra del todo recuperado físicamente, por lo que no ha entrenado junto a sus compañeros y causará baja para el encuentro en Mestalla. En su lugar se ha entrenado Nobel Mendy, quien seguramente entre en la convocatoria para completar la nómina de centrales.