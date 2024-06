Vitao, entre la puja del Betis y la firmeza del Inter

El futuro de Vitao, cada día que pasa, está más cerca de un Inter de Porto Alegre cuya economía no muy boyante le hace que tenga que aceptar ofertas importantes por sus baluartes. Así, el primero de sus jugadores más importantes en salir del equipo que entrena el Chacho Coudet –ex técnico del Celta– es Mauricio, muy cerca de enrolarse en las filas del Palmeiras y el segundo sería Vitao, objetivo prioritario del Betis para fortalecer la defensa de cara a la próxima temporada.

La operación no sería fácil, pero en el club verdiblanco es un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva y estarían dispuesto a realizar un esfuerzo importante para intentar incorporarlo antes del comienzo de la pretemporada, aunque la competencia, sobre todo de clubes ingleses, es bastante fuerte para los intereses de los de Heliópolis.

Postura El Inter tiene un 80% del pase de Vitao y el 20% restante pertenece a los agentes del zaguero

El Inter está muy cerca de recibir unos siete millones de euros por el medio centro Mauricio, que todo apunta a que seguirá su carrera en el Palmeiras, y también, por ahora, mantiene clara su postura sobre Vitao. Los de Porto Alegre quieren recibir diez millones de euros limpios, pues atesoran el 80% del pase del zaguero, mientras que el otro 20% pertenece a los representantes del jugador. Y es que Vitao tendría un precontrato firmado con el Inter por cinco temporadas que entraría en vigor a comienzos de julio, de ahí que los clubes, como el Betis, que pretendan a este defensa de 24 años nacido en Jacarezinho tengan que hacer un esfuerzo importante para hacerse con sus servicios, estando valorado el jugador en el mercado (transfermarkt.com) en siete millones de euros.

Recambio El Inter ha recibido ya ofrecimientos de centrales, como el del colombiano Yerry Mina

Mientras se resuelve su futuro, Vitao sigue jugando encuentros con el Inter y ya acumula seis partidos en lo que va de Brasileirao 2024, pues es un pilar fundamental para Coudet. Un jugador importante que gusta mucho a un ex bético, Eduardo Schmidt, Edu, que en una entrevista reciente en Radio Marca Sevilla resaltaba las condiciones de Vitao: "Me siento muy confortable para hablar de Vitao porque es un futbolista al que sigo desde hace muchísimo tiempo. Es un jugador que ha estado con la selección sub 15, sub 17, sub 20 y sub 23. Y más concretamente, el Mundialito que jugó en Madrid en 2018, estuve mirando cuando jugaba en el Palmeiras, lo seguí de cerca. Para mí es un jugador muy regular, lo que me gusta mucho es su facilidad enorme para encontrar pases entre líneas. Cuando se enfrenta a un rival con líneas adelantadas, tener a Vitao es un privilegio porque saca muy bien la pelota. Es una de sus características, tiene facilidad para moverse, para anticipar la jugada, es muy inteligente y me gusta muchísimo".

Competencia Además del Betis, West Ham, Nottingham Forest y Villarreal también desean al futbolista brasileño

Además, otro detalle importante es que el Inter estaría ya buscando un recambio, recibiendo ofrecimientos como el del central colombiano Yerry Mina, según Revista Colorada (medio que sigue la actualidad diaria del Inter), quien esta última temporada ha militado en las filas del Cagliari. El cuadro gaúcho quiere cubrirse así las espaldas ante la más que probable salida de un Vitao que tiene muy buen cartel en Europa.

Y es que aparte del Betis, Nottingham Forest, West Ham y Villarreal, entre otros clubes, también tienen muy presente a un jugador con experiencia ya en Europa –jugó en el Shakhtar Donetsk–. Un central que está muy bien valorado por la dirección deportiva de un Betis que está apostando fuerte por él.