Vizcaíno descarta la continuidad de Juanmi en el Cádiz: "Tiene las mismas opciones que ser cabareteras en Taiwán"

Juanmi Jiménez no continuará vistiendo los colores del Cádiz CF a partir de la próxima temporada, según ha confirmado el presidente cadista, Manuel Vizcaíno. El máximo mandatario del club gaditano ha descartado la continuidad del atacante malagueño a través de un irónico comentario ante los medios de comunicación en un acto celebrado por ElDesmarque en la Feria de Sevilla.

Al ser preguntado por la situación de Juanmi, Vizcaíno ha respondido que "tiene las mismas opciones de seguir en el Cádiz que tú y yo de ser cabareteras en Taiwán", trasladando así la imposibilidad de la entidad andaluza para afrontar el fichaje -y el salario- del jugador malagueño, que ha marcado tres goles en nueve partidos con el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.

El de Coín se marchó del Betis el pasado mercado veraniego en calidad de cedido al Al-Riyadh de Arabia Saudí, donde en ningún momento llegó a encajar. Después de unos primeros meses aciagos en tierras árabes, Juanmi decidió volver a España y se formalizó su cesión hasta final de temporada sin opción de compra en el Cádiz, con quien peleará hasta las últimas jornadas por conseguir una dificultosa permanencia en LaLiga EA Sports.

¿Un futuro lejos del Betis?

Con contrato hasta 2026 y una vez descartado su traspaso al Cádiz por las condiciones económicas, Juanmi regresará este verano al Betis. Pese a sus buenos registros, Manuel Pellegrini fue tajante en el último mercado: no cuenta con los servicios del malagueño, por lo que el delantero y el club verdiblanco deberán buscar un nuevo destino que interese a ambas partes, probablemente, ahora sí, en forma de venta definitiva. La presencia en la plantilla heliopolitana de jugadores como Bakambu, Chimy, Fornals, Ayoze, Fekir, Assane o Abde también dificultan la reincorporación del ariete andaluz, quien alcanzó los 29 goles en Heliópolis.

Recientemente, en una entrevista para Canal Sur, el propio Juanmi fue cuestionado acerca de su futuro a corto plazo, aunque de momento no quiere pensar en ello y anda centrado en lograr la permanencia: "Me quedan dos años más de contrato (con el Betis) y ahora no estoy muy centrado en eso. Ahora mismo mi prioridad número uno es conseguir el objetivo de la salvación con el Cádiz CF. A partir de ahí, en verano ya veremos cómo transcurre la situación. Ya veremos qué es mejor para mí, mi familia y el club".