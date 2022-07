Willian José quiere "aspirar a más"

Willian José fue una pieza importante el pasado curso para Manuel Pellegrini, que en su político de rotaciones supo darle su sitio al brasileño. La sintonía fue buena y el Betis ejerció la opción de compra sobre el futbolista, una operación que tendrá un coste definitivo para las arcas heliopolitanas de 8,5 millones de euros, a pagar en varios plazos, tal como pactaron ambos clubes.

En su primera temporada de verdiblanco disputó un total de 44 partidos oficiales, en los que anotó 11 goles y repartido cinco asistencias. A las puertas de iniciar su segunda pretemporada en el Betis, Willian José mostró en una entrevista en el diario As su ilusión por arrancar: "La pasada campaña fue increíble, pero siempre queremos un poco más. Si seguimos en la misma línea de trabajo, enfocados y con humildad, por qué no aspirar a algo más. ¡Somos el Betis!".

Satisfecho con su rendimiento la temporada anterior, un año "muy bueno en lo personal y sobre todo en lo colectivo", confía en aumentar esa cifra de goles, porque reconoce que "los delanteros viven del gol". "Así que espero poder seguir sumando muchos más tantos la próxima campaña".

Willian José firmó como bético hasta 2026 en su nuevo contrato. Echando la mirada atrás, al verano pasado, cuando apostó por el club sevillano, aseguró que tomó la mejor decisión. "El Betis es algo increíble y la ciudad me encanta. Ya me dijeron Juanmi y Canales que no me arrepentiría. Pero es que ha superado todas las expectativas, empezando por la afición. La afición del Betis es inmejorable. En todas las partes del mundo hay béticos, eso no se puede describir".

También hizo referencia en la entrevista en el diario As a los nuevos fichajes del Betis: "Personalmente aún no, pero futbolísticamente sí. Luiz Felipe es un defensa con experiencia y muy buen juego aéreo y con los pies. Y Luiz Henrique me ha sorprendido mucho en el Fluminense por su madurez en el campo y su desparpajo a la hora de encarar a los rivales. Son dos grandes fichajes y estoy seguro de que van a darnos muchas alegrías".