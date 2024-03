Yanis: "No recuerdo un día que Pellegrini no haya venido a ver al filial"

El joven Yanis Senhadji está llamado a convertirse en una figura importante para el Betis en los próximos años. El delantero del Betis Deportivo, aún en edad de juvenil, está realizando una gran temporada en 2 RFEF que ha provocado la llamada de España sub-19, lo que le ha otorgado un cartel de mayor dimensión a nivel nacional.

Yanis, que esta temporada acumula 16 goles entre el juvenil DH y el filial verdiblanco, renovó hace unos meses con el club verdiblanco hasta 2028, en una evidente muestra de su prometedora proyección y de la existente posibilidad de debutar con el primer equipo próximamente. Con una cláusula de 25 millones que incrementará si sube al primer equipo, el ariete de raíces argelinas es una de las sensaciones en la cantera heliopolitana.

Pellegrini, un gran valedor de los canteranos

En una entrevista para Jox Sports, Yanis se ha referido a su principal objetivo en estos momentos: debutar a las órdenes de Pellegrini. Para expresarlo, el punta ha tomado como referencia a Assane Diao, quien comenzó a formar parte del primer equipo en unas circunstancias similares a las suyas: "Assane estaba en la residencia conmigo y es mi amigo. Es un tío que trabaja, que ha currado... Assane en el juvenil A no jugaba, no por falta de nivel, sino porque el míster tiene X jugadores y debe decidir. Dio la casualidad que dio el salto al Betis Deportivo y comenzó a tirar hacia arriba".

Los jóvenes que pertenecen a la cantera bética comparten la misma visión, pues las puertas del primer equipo permanecen abiertas de par en par, como desvela el propio Yanis: "Todos lo vemos así. Todos vemos que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puedes ir para arriba. Vemos que a Manuel Pellegrini no le tiembla el pulso en subir jugadores. Cuando jugamos en casa con el filial, no recuerdo un partido donde no haya estado Pellegrini o cualquier jugador del primer equipo".

Los jugadores del primer equipo apoyan al filial

El delantero internacional español, en el citado medio, muestra su asombro al ver jugadores del Betis presentes en la Ciudad Deportiva para ver al filial: "El otro día estaba jugando y de repente veo a Ayoze, a Willian José, a Pellegrini y a Miranda. Digo... '¿pero qué hacen aquí?' Que estén ahí te motiva mucho".

En última instancia, el ariete de 19 años valora positivamente el buen trato de los futbolistas del primer equipo: "Gracias a Yassin (Fekir), he tenido la oportunidad de conocer a Nabil Fekir, que es una muy buena persona y muy profesional. Con William Carvalho también he tenido trato... son gente que, cuando ellos entrenan, nosotros estamos al lado. Te quedas flipando. Lo mejor es que no te miran por encima del hombro, sino que te ven como un posible compañero. No te hablan de usted, sino por tu nombre. Es una pasada".