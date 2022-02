El Zenit, doble trabajo en Marbella antes de medirse al Betis

El Zenit llegará herido al Benito Villamarín. El campeón ruso se vio sorprendido por la puesta en escena del Betis en el duelo de ida y, aunque consiguió reaccionar hasta colocar el 2-2, los errores defensivos lo acabaron condenando. Precisamente, en esos aspectos tácticos ha incidido Sergey Semak, entrenador del Zenit, en la concentración que viene realizando en Marbella, en la que en los dos últimos días se ha ejercitado en doble sesión.

"Trabajaremos en algunas cosas adicionales, sobre todo en los días con dos entrenamientos. Luego ya nos centraremos en el partido", indicó el propio Semak a los medios rusos sobre esta concentración en tierras andaluzas. "No es exactamente un campo de entrenamiento. Conocemos el lugar y no está lejos de Sevilla", añadió el técnico ruso. La realidad es que el Zenit no puede ejercitarse en San Petersburgo en estas fechas invernales, ya que los campos de entrenamiento habituales no están en buenas condiciones por las inclemencias del tiempo, de ahí que el equipo ruso decidiera concentrarse en Marbella antes de viajar mañana hacia Sevilla.

Las preocupaciones de Semak vuelven a centrarse en la defensa y la portería. Sin Lovren, que ni siquiera ha viajado, y con el meta Kritsyuk corto de preparación, el técnico confía en que sus jugadores hayan aprendido la lección de la ida, en la que el Betis aprovechó su mayor intensidad para recuperar numerosos balones en la salida de pelota rusa. "En la primera parte estuvimos mal posicionados y no jugamos como queríamos y cometimos errores", reconoció Semak, que no desveló qué sistema empleará esta vez en Heliópolis.