Feddal: "Para mí el fútbol es el resultado"

El futbolista del Betis Zou Feddal ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales, tratando los siguientes puntos:

Sensaciones del equipo

"Nosotros somos conscientes de las oportunidades que se nos han ido escapando. El vestuario está triste porque las cosas, posiblemente no se han hecho de las mejor manera, y ese factor suerte tampoco nos acompaña. Sólo nos queda mirar hacia delante. Lucharemos hasta el final por el escudo y la afición. Estamos aquí para representar al Betis de la mejor manera posible y pelear hasta el final".

La afición

"Estamos anclados en este momento en el hecho de que cualquier ocasión el rival nos genera peligro o acaba en gol. Me cuesta entenderlo. Trabajamos e intentamos hacer lo que nos pide el entrenador. Últimamente no nos están saliendo bien las cosas. Yo sólo puedo decir que lo más importante de un jugador es dar el cien por cien, luego las cosas salen mejor o peor... Mis compañeros lo dan todo. Que las cosas no nos salen es verdad y el cabreo de la afición es entendible porque la afición espera mucho de nosotros y está en su derecho. Nosotros les hemos hecho entender que podemos estar ahí arriba y si ellos ven que podemos estar es normal que la reacción sea ésa. El problema es que por cualquier ocasión que nos crean nos hacen gol y nos cuesta meter gol".

¿Problema de falta de gol?

"Nuestra manera de jugar es atacar y defender hacia delante y eso supone que hay un riesgo. Es verdad que encajamos goles y también porque jugamos muy abiertos, no nos replegamos ni nos metemos atrás. Nos gusta tener el balón. Es complicado de explicar. Tienes posesión, tienes cosas buenas, llegas al borde del área rival pero nos cuesta finalizar. El equipo rival se va metiendo en el partido hasta que encuentra un balón parado, que nos cuesta defender, o un contragolpe".

¿Mereció el Betis más en los dos últimos partidos?

"Hemos perdido. Algo habrán hecho mejor que nosotros. Para mí el fútbol es el resultado. Y para todo el mundo, supongo. Cuando tú no ganas un partido, de aquí a cinco años nadie se acordará de quién jugó mejor, se acuerda del que ganó. El que gana es el que supuestamente ha hecho las cosas mejor o ha sabido entender el partido mejor. Ayer tuvimos a un gran rival y tiraron cuatro veces y dos goles. Es difícil de entender. Estas explicaciones a lo mejor las tendría que dar el míster... No es el mejor momento para agachar la cabeza. Hay que sacar fuerza de donde sea. El grupo está muy unido. Aquí somos todos culpables. No señalamos a nadie. Todos los que estamos en el club, los que dirigen, los que jugamos, todos tenemos la misma culpa. Tenemos que sacar fuerzas y ser comprensivos con la gente, tirar para delante y trabajar. El trabajo siempre trae su recompensa".

Opciones de luchar por Europa

"Desde que hacemos cálculos las cosas van mal. Yo prefiero ir partido a partido y no pensar en los rivales. Cuando empiezas a pensar en otros equipos, para mí eso no está bien. Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros. El año pasado logramos un objetivo que a lo mejor no nos lo marcamos al principio de Liga, pero íbamos partido a partido y al final nos metimos en UEFA. Este año mientras las matemáticas lo digan hay posibilidades. Pero si empezamos a ser cálculos las cosas no nos van a salir. El miércoles hay un partido importante y tenemos que ir a muerte".

Cinco finales

"Antes nos quedaban 13 finales... A lo mejor nos metemos y recordamos esto como qué sufrimiento. Al final el equipo es consciente de lo que nos jugamos y nuestra obligación es meternos en Europa y si no nos metemos es un fracaso. Si queremos crecer como club tenemos que ser más exigentes e ir a por más para poder crecer y meternos en la parte de arriba".

Nivel personal

"Yo lo que quiero es que el equipo gane. Si juego, mejor, pero el equipo está en una dinámica que no está siendo buena y tenemos altibajos y si a mí el míster me da oportunidades es porque puedo aportar cosas al equipo. Le agradezco esta continuidad aunque me hubiera gustado tenerla antes. Me encuentro bien. Físicamente estoy bien. No hay resultados, no hay alegría".

¿Ambiente raro en casa?

"Al final si tu juegas en Primera y eres profesional tienes que ser profesional y aguantar el chaparrón de la gente, pero en este caso el día del Villarreal apoyaron los 30 mil y los 40 mil nos apoyaron el domingo. Claro que ellos ven que hay una posibilidad de meterte ahí y encajas en el 45 y el segundo en el 50 es como decir 'otra vez'... Es normal que tengan esa reacción. A nosotros eso no nos tiene que afectar. Nos toca apechugar y aceptar las críticas. Para eso nos pagan, para que nos alaguen y critiquen, eso es fútbol. En el vestuario hay muchos jugadores que tienen peso y experiencia y saben llevar esa situación".